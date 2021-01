Víkendář: Schumpeter o hledání politické spásy u podnikatelů

Promarket z University of Chicago Booth School of Business zřejmě v reakci na současné dění v USA připomíná, že známý ekonom Joseph Schumpeter se proslavil zejména svým konceptem kreativní destrukce. Nicméně tak trochu paradoxně zároveň varoval před tím, abychom do podnikatelů vkládali naděje, že jsou schopni napravit neefektivní politický systém.



Schumpeter mínil, že podnikatelé jsou schopní kreativity v oblasti výroby, ale jejich vůdcovské dovednosti se liší od toho, čeho je třeba v politice. Promarket téma rozvádí s tím, že podnikatel nemusí přesvědčit masy lidí o tom, že jeho nápady jsou dobré. Jeho cílem je obvykle přesvědčit jen bankéře nebo jiný subjekt, který mu půjčí nebo investuje do vlastního jmění společnosti. Extrémním příkladem může být Adam Neumann, který stál v čele společnosti WeWork a který prý během dvanáctiminutového setkání přesvědčil ředitele společnosti SoftBank Masayoshi Sona, aby do WeWork investoval miliardy dolarů.



Promarket tvrdí, že pro Schumpetera byl podnikatel v podstatě „antivůdce“, protože v jeho zájmu je, aby jej nikdo nenásledoval a nikdo se nesnažil jej imitovat. Jinak řečeno, podnikatel chce prostě provést svůj záměr bez ohledu na to, co si o něm jiní myslí. A obvykle je mu to umožněno. Co když se ale nějakému podnikateli podaří přesvědčit o svém politickém záměru širokou část společnosti?



Schumpeter podle Promarket varoval i před tím, že podnikatel má podle něj instinkty, které jsou v politice destruktivní. Promarket se domnívá, že příkladem může být Mark Zuckerberg a jeho plán na vytvoření digitální globální měny. Ta má podle šéfa pomoci miliardám lidí, ale „neberou se tu v úvahu věci, jako je ochrana osobních údajů či národní bezpečnost... A kritici poukazují na evidentní výhody, které by z této měny plynuly .“



Podnikatelé mají podle Schumpetera tendenci k tomu, aby vytvářeli zisky, tudíž k inovacím, což ale přináší i tendenci porušovat zaběhnutá pravidla. Jinak řečeno snaží se odstranit vše, co mu stojí v cestě, i kdyby to znamenalo podkopávání vlády práva. A „nebude tak schopen sám sebe držet na uzdě a respektovat jiné složky vlády a křehké demokratické instituce, jenž do značné míry stojí právě na respektu, který k nim výkonná složka moci má“.



Promarket se domnívá, že například chování Donalda Trumpa vůči dalším složkám vlády odpovídá Schumpeterově pohledu. Zatímco totiž úzké zaměření na jeden cíl představuje v byznysu výhodu, například u prezidenta může vést až k podkopání celého institucionálního systému. Podnikatel se snaží o zisky a konkurenci, ty ale nejsou v politice těmi nejvyššími hodnotami.

Promarket pak uzavírá s tím, že Schumpeterovy myšlenky jsou někdy chápány tak, že výrazně podporují individualismus, ale tak tomu ve skutečnosti nebylo. Podnikatele je pak v duchu Schumpeterova pohledu nejlepší vnímat s jejich silnými, ale i slabými stránkami.



Zdroj: Promarket, Chicago Booth School of Business