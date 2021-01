Temná chvíle ještě neskončila. Pět otázek pro ECB

Jenom měsíc poté, co přišla s novou podporou pro ekonomiku eurozóny, bude Evropská centrální banka zítra čelit otázkám, co se stále problematičtější prognózou pro eurozónu. Agentura Reuters má pět klíčových otázek pro trhy.

1. Co pro trhy znamenají pomalejší distribuce vakcíny a narůstající počet případů Covid-19?

Šéfka ECB Christine Lagardeová se drží prognózy pro letošní zotavení ekonomiky, které se ale opírá o předpoklad, že budou do konce března zrušena opatření proti šíření viru a distribuovány vakcíny. Nejnovější prognózy ECB obsahují určitý dopad lockdownu, řekla v nedávném rozhovoru s Reuters. Příští prognózy by měly vyjít v březnu.

Prodlužování lockdownu ale hatí naděje na brzké oživení a ekonomové srážejí svoje předpovědi. nyní předpokládá růst v tomto roce o 2,9 %, což je jeden procentní bod pod předešlým očekáváním.

Trhy budou proto pečlivě zkoumat hodnocení rizik ze strany ECB a trhy budou chtít vědět, zda jsou letos pravděpodobné další stimuly.

Nový vzestup případů Covid-19 napříč Evropou:

2. Jak moc je ECB odhodlána využít všechny prostředky z programu PEPP?



Centrální bankéři v prosinci diskutovali o menším zvýšení nákupů dluhopisů v mimořádném pandemickém programu PEPP a zdůrazňovali, že peníze v této obálce nemusejí být využity v plné šíři.



Ani šéfka ECB se minulý měsíc k plnému využití prostředků v programu PEPP (řeč je o 1,85 bilionu EUR) nezavázala.



Nejistá prognóza by ale na trzích mohla působit nesnáze. „Z čeho budou trhy v příštích kvartálech nervózní, je to, s jakým závazkem se balík nakonec setká,“ řekl seniorní stratég pro dluhopisy v ING Antoine Bouvet.

Program ECB pro podporu během pandemie:





3. Je jisté, že ECB přivítá pozitivní inflační signály?

Klíčový ukazatel dlouhodobých inflačních očekávání, který ECB úzce sleduje, je v blízkosti 18měsíčních maxim. Ke vzestupu došlo poté, co vypršelo přechodné snížení německé daně z přidané hodnoty, která ceny tlačila níže, a nárůstu cen ropy, který od listopadu dosáhl 50 %.

To jsou pro inflaci vítané signály, slabá ekonomiky bude ale pořád tlačit ceny níže. Inflační očekávání v eurozóně mohou vysvětlovat také americké reflační obchody. Isabel Schnabelová z ECB se ale domnívá, že krátkodobá inflace nebude mít na měnověpolitická rozhodnutí zásadní dopad.

Inflační očekávání se v eurozóně zvedají:





4. Co s eurem?

Euro v posledních dnech oslabilo, není ale ani tak příliš vzdáleno nejvyšším úrovním od počátku roku 2018. Analytici v průzkumu Reuters očekávají do konce letošního roku vzestup k 1,25 EURUSD, což by bylo 3 % nad současné úrovně.

Lagardeová uvedla, že ECB bude „mimořádně pozorná“ vůči dopadu silné měny na trhy. Novináři by se zítra také mohli ptát, jaký je její práh bolesti pro sílu společné měny.





5. Mohla by ECB kontrolovat výnosovou křivku?

Pablo Hernandez de Cos z ECB letos v lednu prohlásil, že ECB by mohla uvažovat o změně směrem ke kontrole výnosové křivky, aby urychlila inflaci. Části výnosové křivky už kontrolují Austrálie a Japonsko, aby srazily výpůjční náklady. Pro ECB je ale toto opatření komplikovanější, protože společný trh s vládními dluhopisy eurozóna nemá. Dluhopisy si každý z 19 států eurového bloku vydává samostatně.

Podle zdrojů Bloombergu se ale ECB tímto směrem již vydala, i když evropským způsobem. Banka prý nakupuje dluhopisy, aby limitovala rozdíly (spready) mezi výnosy pro nejsilnější a nejslabší ekonomiky eurozóny. Jeden zdroj Bloombergu tvrdí, že ECB má konkrétní představu o tom, jak velké spready jsou ještě přiměřené. Mluvčí banky to odmítl komentovat.

Výnosy státních dluhopisů jsou klíčovým nástrojem v boji s koronavirovou krizí, podotýká Bloomberg. Zajistit vládám dostupné výpůjčky se stalo kritickou součástí měnové politiky, zatímco firmy a zaměstnanci spoléhají na masivní rozpočtovou podporu, financovanou dluhem.

Strategie ECB také pomáhá vysvětlovat, proč spready mezi italským a německým dluhem zůstaly tak pozoruhodně stabilní, i když se italská vláda přiblížila kolapsu. Míra volatility podle expertů Bloombergu zůstala blízko rekordních minim.

The only way the ECB could apply a sort of yield curve control approximately like Japan would be to concentrate purchases of countries' bonds on e.g. 10 years maturities without fixing any target for the 19 yields, hoping to attain some desired levels by calibrating well the ../3 — Vitor Constâncio (@VMRConstancio) January 19, 2021

.. amounts bought. The only advantage would be to decrease the total amount of purchases but at the cost of distorting the yield curve, thus eliminating the important information content of the curve's slope. The policy would not need any certificates issuing 4/4

— Vitor Constâncio (@VMRConstancio) January 19, 2021

Zdroje: Reuters, Bloomberg, Twitter