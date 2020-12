Perly týdne: Příliš mnoho akciových býků, ti nejmladší ani neviděli medvěda a u nás zadlužené děti

Mezi bankami může brát vítěz vše a ECB podcenila silné euro. Na trzích je už příliš mnoho býků a ti nejmladší ani nikdy neviděli medvěda. U nás je ale letos mimořádně bezpečno na silnicích. A ještě více v nových Perlách týdne.



Ve světě…



Japonizace bank, vítěz bere vše: Huw van Steenis pracuje jako poradce pro UBS a v rozhovoru na Bloomberg Markets uvedl, že čím déle bude trvat prostředí negativních sazeb, o to horší to pro bankovní sektor bude. Ekonom se také v této souvislosti obává, zda bude bankovní sektor dost silný na to, aby podpořil ekonomické oživení. A hodnotí pozitivně úvěrovou podporu, kterou bankám nabízí ECB.



Huw van Steenis poukázal na to, že zemí s nejdelším obdobím negativních sazeb je Japonsko. A zároveň jsou japonské regionální banky „nejméně ziskové na celém světě“. Proto vláda nedávno přišla s programem, který by měl banky motivovat k restrukturalizaci. V anglosaském světě země řada centrálních bank zvažovala negativní sazby, ale tuto strategii odmítla a podle ekonoma je těžké jí opustit ve chvíli, kdy sazby skutečně klesnou do záporu.



Ekonom působil i jako poradce Bank of England a nyní se podle svých slov hodně zamýšlí nad tím, jak pandemie podpoří digitalizaci ve finančním sektoru a zda nebude mít efekt „vítěz bere vše“. To znamená, zda velké banky ještě více posílí na úkor těch menších. Velké anglosaské a švýcarské instituce totiž podle ekonoma mají dostatečnou finanční sílu na potřebné investice do technologií, pro středně velká banky to je ale výzva. Hrozba „japonizace“ pak spočívá zejména v tom, že japonské banky nejsou ziskové a „zdravý systém ziskový je“.





Dolar ok, ale euro příliš silné: Ebrahim Rahbari ze se domnívá, že Fed nebude věnovat velkou pozornost kurzu dolaru, on sám očekává další oslabování americké měny. Jiná je ale podle stratéga situace v Evropě, protože euro se k dolaru již dostává na úrovně, kdy jeho síla začíná poškozovat jak růstový výhled, tak inflační očekávání. ECB podle Rahbari situaci podcenila a „to se jí vrátí“. Inflační výhled je podle stratéga ovlivněn pandemií v tom smyslu, že ta posiluje předchozí strukturální dezinflační trendy, včetně rozšiřovaní digitálních technologií. K tomu se ale zvýšila nejistota ohledně budoucí inflace a to sebou nese vyšší rizikové prémie spojené s inflací.



Rahbari míní, že výrazně fundamentálně podhodnocen je ruský rubl, který sebou nese vysokou rizikovou prémii. Ke zmíněnému projektovanému oslabení dolaru, které by mělo přijít v příštím roce, pak stratég dodal, že fiskální stimulace v USA se podle všeobecného názoru pojí se slabším dolarem. Důvody jsou dva. Za prvé, tato stimulace by celkově posílila optimismus ve světě a poptávku po rizikových aktivech, což je pro dolar negativní. A za druhé, na rozdíl od minulosti není pravděpodobné, že by fiskální stimulace v USA zvedla reálné výnosy v této zemi a to kvůli „hrdliččímu Fedu“.



Alpine Macro si všímá zajímavé korelace mezi kurzem eura k dolaru na straně jedné a čínským úvěrovým cyklem na straně druhé. Ten tu funguje jako vedoucí indikátor s předstihem jednoho roku (v grafu posunutá křivka). Pokud by tento vztah fungoval i nadále, mělo by se euro ke konci příštího roku obchodovat za více než 1,3 dolaru:



Příliš mnoho býků: Známý investor a ekonom Ed Yardeni se domnívá, že na trhu je příliš mnoho optimismu. V rozhovoru pro Yahoo Finance řekl, že je býkem od samého počátku tohoto býčího trhu, ale nyní je na akciích příliš mnoho optimistů a objevují se známky spekulací. Investoři by tak měli být opatrní a v tuto chvíli by „neměli příliš spekulovat“. Nicméně výhled pro příští rok je „dost dobrý“ a trhy doposud velmi dobře predikovaly další vývoj.



Yardeni se domnívá, že investoři by měli rozšířit svou pozornost dál než na několik málo nejpopulárnějších akcií. Trhu pak podle něj výrazně pomáhá Fed svou likviditou a „dělá, co může, aby dluhopisy nebyly zajímavé“. Ohledně rally na bitcoinu investor uvedl, že odmítá žádosti o rady týkající se tohoto aktiva a drží se aktiv, které vynáší dividendy, úrokové výnosy a podobně. Bitcoin je podle Yardeniho tažen tím, co si o něm myslí dav, on sám více rozumí tomu, jak funguje trh se zlatem a stříbrem a proto by jim dal přednost.



BofA v následujícím grafu ukazuje, že optimismus panuje i ohledně zlepšení zisků obchodovaných firem. Mimořádně vysoko je totiž poměr těch, kteří se domnívají, že zisky porostou, nachází se výše než po krizi roku 2008:







Nikdy neviděli medvěda: Randy Frederick z vedení společnosti Charles Schwab hovořil na Yahoo Finance o tom, že trh s akciovými opcemi ukazuje na velmi vysoký optimismus investorů, mezi nimiž je řada investorů retailových. To Fredericka podle jeho slov zneklidňuje. Na otázku, proč investoři dál kupují, odpověděl, že doposud byli velmi dobře odměňováni za to, když při poklesech nakupovali. Platí to i o korekci z letošního roku. Frederick podle svých slov nepredikuje příchod medvědího trhu, ale poukázal na to, že lidé mladší třiceti let nikdy neprošli medvědím trhem a nemají s ním zkušenost. Nepočítá přitom medvědí trh z letošního roku, který byl svým krátkým trváním extrémem a anomálií.





Prosinec s akciovými dárky: následujícím grafem připomíná, že akcie si v prosinci obvykle vedly dobře. Měřeno od roku 1990 akcie tento měsíc v průměru posilovaly o více než 1 %. Silnější v tomto ohledu jsou jen listopady a dubny. Nejhoršími měsíci jsou naopak podle dat od roku 1990 srpen a září, na něj poukazují i data od roku 1928:







u nás doma...



Děti v dluzích: Ihned.cz píše, že „děti už se nedostanou do milionových dluhů. Dlužit by měly maximálně do výše svého majetku“. Navrhuje to poslanec Patrik Nacher (za ANO). Portál dodává, že „devět dětí do dvou let čelí v současnosti exekucím. Celkem za 9,5 milionu korun. Tomu, aby už od útlého věku nebyli někteří lidé sužováni dluhy, jež nebudou schopni zaplatit, má pomoci zákon týkající se dětských dlužníků, kterým se v úterý zabývala sněmovna...v Česku je asi 3,5 tisíce dětí do 18 let v exekuci. Problém je, že ten počet je stále stejný, a to přesto, že vždy část z nich přesáhne 18 let. Za posledních dvacet let se to týkalo desítek tisíc dětí“.





Spotřební a mzdoví přeborníci: Následující mapa od Eurostatu ukazuje, že podle standardu kupní síly je naše spotřeba na 85 % průměru EU, jsme tak na tom podobně, jako třeba Portugalsko. Nejvyšší je v zemích jako Norsko, či Švýcarsko, nejnižší povětšinou v zemích bývalé Jugoslávie:







V následujícím grafu pak Eurostat ukazuje, že mediány hrubé hodinové mzdy v eurech u nás stále znatelně zaostávají za řadou západních zemí. Nicméně podle standardu kupní síly jsme na tom ze zemí bývalého komunistického bloku spolu se Slovinskem nejlépe. Žebříčku pan vévodí Dánové s Nory, a to jak ve vyjádření v eurech, tak při porovnání na základě standardu kupní síly:





Bezpečnější silnice: Centrum.cz tvrdí, že „tragédií na silnicích je nejméně v historii. Kvůli viru“. V porovnání s předchozím rokem zemřelo podle portálu při nehodách o 77 lidí méně a o 333 se snížil i počet těžce zraněných lidí. Na druhou stranu obvyklé příčiny těch nejtragičtějších nehod zůstávají stejné. „Letošní rok je z hlediska dopravy téměř nesrovnatelný s jakýmkoli předchozím rokem. Kromě ledna a února, kdy jsme naopak oproti roku 2019 zaznamenali nárůst v počtu smrtelných zranění při nehodách, jsme ostatní měsíce evidovali až značný pokles,“ uvedl ředitel dopravní policie Jiří Zlý.