Víkendář: Přichází korporátní digitální transformace

Zdraví a zdravotní bezpečnost se stává klíčovým faktorem při našem rozhodování v soukromém i pracovním životě. A stále více se staráme o životní prostředí. Pro Bloomberg Markets to uvedl Gianfranco Casati z vedení poradenské společnosti Accentureo s tím, že „všichni jsou přesvědčeni, že přicházející oživení bude oživení zelené“. Vedle těchto dvou témat pak Casati jmenoval ještě tři další, a to na základě rozsáhlého průzkumu v řadě zemí, které dohromady tvoří asi 50 % světové populace.





Podle průzkumu jsme také přesvědčeni, že technologie budou v centru našeho života a změn, kterými budeme procházet. A tyto technologie budou také stále dostupnější. Casati rovněž hovořil o tom, že dojde ke změnám v krajině a prostředí, ve kterém žijeme, a v neposlední řadě nastane posun k „zodpovědnému občanovi“. Tedy k tomu, že lidé se budou stále více zajímat o chod místních komunit, místní společnosti, firem a podobně.



Ještě nedávno jsme o nových technologiích a jejich dopadu na pracovní místa přemýšleli převážně negativně, a to ze strachu, že budou pracovní místa ničit a dojde k nahrazování lidské práce stroji. Casati ale poukázal na to, že poslední rok přinesl opak a technologie pracovní místa zachraňují. Například tím, že umožňují práci z domova a zvyšují tak v době pandemie bezpečnost.



Casati míní, že tento trend bude pokračovat ve všech odvětvích. Dodal, že rozhovory s řediteli společností ukazují, že „všichni mají ve svých plánech digitální transformaci“. Pokračovat bude podle odborníka i přechod na 5G a Wi-Fi se v určitém smyslu stane zastaralou technologií, protože 5G sítě ji nahradí, a to s nižšími náklady.



V letošním roce a dalších letech bude patrná technologická vlna – intenzivní implementace nových technologií v korporátním sektoru. Casati například uvedl, že nyní používá cloudové služby přibližně 20 % firem, ale během několika let se tento poměr zvedne na více než 80 %. Tato technologie totiž nabízí přístup k „masivní počítačové kapacitě a obrovským kapacitám ke skladování a zpracování dat“.





Cloudové služby, umělá inteligence a podobné technologie tedy v následujících letech umožní firmám změnit své podnikatelské modely. Casati k tomu dodal, že například společnosti z odvětví spotřebního zboží budou muset vybudovat vazby se spotřebiteli, „kterých si předtím ani nebyli vědomi“. To bude vyžadovat jak změnu strategie, tak vnitřních procesů. A v neposlední řadě budou změny ve firmách, včetně trendu práce z domova, vyžadovat jiný přístup k práci s lidským talentem a inovativností.



O nových technologiích hovořil na Bloomberg Markets i N. Ganapathy Subramaniam, provozní ředitel společnosti Tata Consultancy Services. Ta podle jeho slov během pandemie klade na první místo bezpečnost zaměstnanců a svým klientům pomáhá zvýšit jejich odolnost. V TCS pracuje nyní z domova asi 96 % a Subramaniam hovoří o vysoké produktivitě této práce. Ta souvisí s tím, že firma nepodceňuje schopnosti a dovednosti svých lidí, také je dokáže motivovat, stará se o jejich problémy a pomáhá jim s jejich řešením.



Pandemie podle ředitele ukázala na význam internetu a cloudových služeb. I on vnímá velký posun tímto směrem. „Velkou věcí“ pak je i automatizace a s ní spojené technologie, jako je strojové učení. Na závěr rozhovoru Subramaniam hovořil o tom, že události, jakými jsou brexit či americké volby, zvyšují nejistotu, což se projevuje na rozhodování firem, včetně oddalování větších investic a výdajů. Nová americká vláda by tak sebou měla přinést i pokles nejistoty a ředitel očekává, že klienti jeho firmy „budou happy a začnou opět utrácet“. Bidenova vláda bude mít také „čerstvou perspektivu“ ohledně některých problémů a Subramaniam se domnívá, že pro firemní sektor bude pozitivní.



Tato Consultancy je obchodovanou společností, následující graf ukazuje vývoj ceny jejích akcií za poslední rok:





Zdroj: Bloomberg Markets, Youtube