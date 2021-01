Víkendář: ESG vynáší, pozor na greenwashing

Někteří investoři mají stále obavy z toho, že pokud budou investovat na základě takzvaného ESG, budou se muset vzdát části zisků, protože tato strategie se nevyrovná jiným. Pro Bloomberg Markets to uvedl Michael Au, který stojí v čele společnosti District Capital. Podle jeho slov ale právě ESG firmy a akcie přinášejí lepší návratnost než celý trh. Jaké jsou jeho tipy na letošní rok a pohled na tento segment trhu?





ESG investice by měly splňovat příslušná kritéria z oblasti environmentální, společenské a korporátní – jsou považovány za investice, které se k těmto oblastem staví zodpovědně. I District Capital se podle slov jejího šéfa staví odmítavě k investicím, které drancují přírodu nebo souvisí s vykořisťováním. Naopak se zaměřuje zejména na zelené energie a udržitelný způsob hospodaření v oblasti potravinářství. Velkými tématy pak je nová americká vláda a také snaha Číny o omezení emisí z průmyslové výroby. K tomu se přidává vliv mladší generace investorů, která je mnohem vnímavější k ESG tématům.



Au investoval například do společnosti, která se zaměřuje na zvýšení sladkosti cukru. Podle jeho názoru totiž velké množství cukru negativně ovlivňuje zdraví lidí, a zejména dětí a jednou z cest, jak snížit množství jeho konzumace, je zvýšit jeho sladkost. Další firmou v portfoliu District Capital je H2Pro, která se zaměřuje na používání a výrobu vodíku jako paliva. Ten by měl být díky technologiím této společnosti dostupný pro městskou dopravu během 5 – 10 let. Což, jak podotýká Bloomberg Markets, by ráda dokázala celá řada firem.





Investor hovořil i o takzvaném „greenwashing“, tedy snaze některých firem prezentovat se jako zodpovědné na poli environmentálním, společenském i korporátním, ovšem s tím, že realita leží někde jinde. Au tvrdí, že jeho společnost hledí zejména na to, zda proklamace firem odpovídají tomu, jaká je jejich dlouhodobá strategie a zda tato strategie skutečně souzní se zásadami ESG. Na otázku, které ze tří písmen ESG je pro District Capital nejdůležitější, Au odpověděl, že E, tedy faktor environmentální, a důvodem je to, že „nemáme planetu B“. Nicméně ani SG nemůže být podle investora ignorováno.



Následující graf ukazuje, že vývoj indexu firem, jejichž podnikání souvisí s čistými energiemi, minulý rok jednoznačně předčil posílení celého akciového trhu:



Zdroj: Youtube



O ESG investicích hovořil i ředitel investiční společnosti Nuveen Jose Minaya. Poukázal na to, že do tohoto segmentu trhu proudí stále více peněz, samotné zodpovědné investování ale může mít více forem. Může například začínat u firem z indexů zaměřených na ESG společnosti s tím, že z nich je následně vybírána skupina akcií, které by podle investora měly mít vyšší návratnost. Nuveen se ale podle jejího ředitele zaměřuje na ukazatele zodpovědnosti i u běžných firem – u developerů například na to, jak tepelně úsporné jsou domy, které staví. Tato úspora by se pak měla projevit na úspoře provozních nákladů či na skladbě nájemníků a na výši nájmů. U zemědělských firem zase Nuveen sleduje například efektivitu hospodaření s vodou.



Zdroj: Youtube, Bloomberg Markets, CNBC