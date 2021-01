Lai: Druhá fáze internacionalizace čínské měny, další růst ekonomiky

Zejména ve druhé polovině minulého roku došlo ke zlepšení čínské ekonomiky a letos by tento trend měl pokračovat. Číňané jsou totiž více otevření očkování a tato země je také jednou z mála, které jsou schopny produkovat velké množství vakcíny. Uvedené dva faktory by měly zajistit další růst spotřeby v této zemi v letošním roce a vyšší ekonomickou aktivitu. Tak situaci v Číně vnímá CG Lai, který stojí v čele čínské pobočky .



Lai v rozhovoru pro Bloomberg Markets uvedl, že má velkou důvěru v další ekonomický vývoj v Číně. Čínské centrální bance PboC jde o udržení stability, na jednu stranu se snaží omezit úvěrový boom, na stranu druhou ale dodává likviditu v případě, kdy se na trhu objeví její nedostatek. Lai se tak nedomnívá, že by se takový nedostatek stal problémem. Připomněl také, že v minulosti byla období, kdy nastal odliv kapitálu z Číny a tlaky na oslabení měnového kurzu, ale také byla období, kdy se kapitál do Číny hrnul a centrální banka podnikala kroky proti posilování renminbi. Na konci minulého roku pak podle ředitele nastala situace druhého typu a centrální banka se opět snaží zabránit příliš velkému přílivu zahraničního kapitálu, který by tlačil kurz nahoru.





Čínská měna během několika posledních let „dospěla a získala na stabilitě“. Lai k tomu míní, že centrální banka se v současné době nachází ohledně měnového kurzu v mnohem pohodlnější pozici než v minulosti. A dá se čekat, že Čína bude dál atraktivní pro zahraniční peníze právě díky tomu, jak dobře si vede její ekonomika. Lai se také domnívá, že výhled pro čínský akciový trh je pozitivní, protože na něj zamíří více peněz ze strany domácích institucí. Pro další rozvoj čínského hospodářství je také důležitý vyspělý akciový trh a Lai v této souvislosti zmínil význam trhu v Hongkongu.



Čínská vláda chce na jednu stranu zabránit tomu, aby do země teklo příliš mnoho „horkých peněz“, na stranu druhou se ale snaží o zvýšení mezinárodní atraktivity renminbi. Hlavním tématem letošního roku tak bude „internacionalizace renminbi“. To znamená zejména to, že renminbi bude Čínou používáno jako hlavní měna pro zahraniční investice. Konkrétně jde o druhou fázi této internacionalizace, ve fázi první bylo renminbi používáno jako měna pro vypořádání plateb. Pro Čínu by tato internacionalizace měla být velmi přínosná, měla by přinést stabilitu kurzu, akciových i dluhopisových trhů.



Na otázku, jaký by mohla mít na čínskou ekonomiku vliv pandemie, Lai opět uvedl, že Číňané mají velkou ochotu k vakcinaci a země je schopná vyrábět velké množství vakcíny. Dopad pandemie by tak podle něj měl být na tuto zemi velmi omezený.



Zdroj: Bloomberg Markets, Youtube