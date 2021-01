Nevýrazný start do nového týdne, Gamestop se může zapsat do učebnic o spekulacích

Zámořské trhy navázaly na dnešní ztrátové obchodování v Evropě a otevíraly v záporném teritoriu, v průběhu obchodní seance se jim ale podařilo ztráty smazat technologický Nasdaq S&P 500 zakončily den v zelených číslech. Lehce pod pátečním závěrem tak uzavřel pouze Dow Jones Industrial Average. Ze sektorů se nejhůře dařilo energetice (-1,1 %), kde společnosti jako TechnipFMC, Baker Huges nebo NOV zaznamenaly propad o více než 5 %. Propad o téměř 1 % zaznamenal i finanční sektor, který prožívá propady poté, co největší banky odreportovaly výsledky a jejich akcie ukázkově zareagovaly stylem „sell the news“, kdy narůstaly v očekávání solidních čísel, po jejich odtajnění ale už zájem investorů opadl. S novou mutací koronaviru přicházejí i nová opatření, na což reagují aerolinie poklesem (American Airlines -2,5 %, Delta Airlines -2,8 %, United Airlines -4,2 %).Stojí na prahu velkého týdne pro technologické akcie. Výsledky hospodaření by měly odhalit taková jména jako Misrosoft (úterý) a s Facebookem ve středu. Mezi těmito technologickými giganty je znát silné očekávání, že výsledky dopadnou pozitivně a narostly o více než 1 %. Výrazně pozitivní zprávu dnes přinesla společnost AMC Entertainment, které provozuje síť kinosálů. Podařilo se jí totiž zajistit novou dohodu financování, která jí umožní pokračovat v podnikání. Druhou možností už byl pouze krach společnosti. Ta tak nakonec dnes přidala 25,5 %V posledním odstavci se krátce podíváme na jeden investiční termín – „short-squeeze“. Tato situace nastává v případě, kdy dojde k malému nárůstu ceny akcie, která má značnou část vydaných akcií v tzv. krátkých pozicích (investoři zde více spekulují na pokles ceny) Pokud pak dojde ke zmíněnému nárůstu musí velká část těchto spekulantů svoje pozice uzavřít, jinými slovy nakoupit akcie na trhu. Může se stát, že tato zvýšená poptávka zcela zdeformuje trh a vytvoří rapidní nárůst ceny akcie. A přesně tato situace se v posledních dnech děje na akciích společnosti Gamestop, která dnes po začátku obchodování narostla na téměř trojnásobek pátečního závěru. Nakonec ale uzavírala obchodování „pouze“ 18 % v plusu. Zde se v žádném případě nejedná o fundamentálně ospravedlnitelný nárůst.