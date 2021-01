Rozbřesk: Pohled Fedu na ekonomiku se vinou pandemie opět zhoršil a vzpoura na Wall Street

Fed vzkazuje: jakékoliv sundávání nohy z plynu monetární expanze považujte za předčasné. Dezinflační síly mají vinou pandemie podle vedení americké centrální banky stále navrch, a proto měnová politika zůstane velmi uvolněná ještě dlouho. Šéf Fedu Powell si přitom nemyslí, že expanzivní politika by aktuálně byla hlavním hnacím faktorem cen aktiv, a tudíž nevidí důvod proč by centrální banka měla přijít s nějakými novými makroprudenčními prvky, které by podpořily finanční stabilitu.



Jak se přitom dalo od lednového zasedání očekávat, tak komentář FOMC doznal jen kosmetických změn, které jdou výhradně na vrub zhoršenému výhledu. Ekonomická aktivita a oživení na trhu práce podle Fedu vinou slabého výkonu v sektorech nejvíce zasažených pandemií zpomaluje. I proto setrvávají úrokové sazby Fedu na nule a centrální banka pokračuje v nákupech dluhopisů ve výši 120 miliard dolarů.



To však nebylo z administrativního pohledu vše – Fed, resp. řídící výbor FOMC schválil i materiál nazývaný “Dlouhodobé cíle a strategie měnové politiky”. V této strategii je černé na bílém potvrzen přechod k tzv. průměrnému inflačnímu cílení, v rámci něhož se centrální banka snaží dosáhnout inflace, která by měla dosahovat v průměru 2 %. Fed tedy i v čerstvě aktualizované strategii trhům připomněl, že pokud se inflace již delší dobu pohybuje pod dvouprocentním cílem, tak bude zapotřebí doba, kdy bude nutné tolerovat inflaci naopak nad cílem. Šéf Fedu Powell si přitom dal dobrý pozor na to, aby na tiskovce uvedl přesné číslo, kam až centrální banka bude nárůst inflace tolerovat. Powell nicméně uvedl, že v momentě až (letos) skončí karanténní opatření, tak je třeba počítat s nárůstem inflace, a to mimo jiné i díky bazickému efektu. Toto inflační zrychlení však Fed hodlá ignorovat, neboť jej bude považovat za dočasné.



Hlavní závěr, který si lze tedy odnést z posledního zasedání Fedu je ten, že centrální banka vidí primárně 9 milionů lidí, kteří přišli vinou pandemie v USA o práci a těm chce za každou cenu dále svojí expanzí pomáhat. Fed tak lze zjevně činit i za cenu rizika, že vedlejším efektem jeho politiky může být nafouknutí nových bublin na trzích aktiv.





*** TRHY ***



Koruna

Česká koruna včera zaútočila na klíčovou hranici 26,00 EUR/CZK. Prudké “ochlazení” počasí na akciových trzích ji ale nakonec vrátilo zpět. I tak nás včerejší ochota koruny “jít dál” trochu překvapila. Počítáme v tomto roce sice s pokračujícími postupnými zisky české měny, vzhledem ke stávající nejistotě spojené s novými kmeny koronaviru a očkováním však spíš věříme, že na výraznější zisky si ještě budeme muset u koruny počkat.



Zahraniční forex

Averze k riziku včera prudce vzrostla, přičemž prsty v tom mělo i zasedání Fedu, byť tentokrát možná trochu jinak než jindy. Výprodej na Wall Street a s tím související posílení dolaru včera podpořila nečekaná akce individuálních vestorů, kteří se aktivizovali přes sociální sítě a začali realizovat nákupy společnosti GameStop a několika dalších, což mělo za následek, že se dostali do likviditních problémů některé hedgeové fondy z Wall Street, které dříve zaujaly krátké pozice. Problém, který do tohoto souboje mezi individuálními investory z obýváků v Kalifornii a vlky z Wall Street vnesl Fed byl ten, že jeho šéf Powell při své včerejší tiskovce tento fenomén a jeho možné dopady na finanční stabilitu zjevně ignoroval. Bylo přitom zřejmé, že si Fed nepřipouští, že by svou extrémně uvolněnou měnovou politikou mohl vytvářet bubliny na trzích aktiv (které např. dají do rukou sdružených individuálních investorů nečekanou finanční sílu k manipulaci celého trhu).



Hlavní událostí dnešního odpoledne by pro eurodolarový trh měl být výsledek amerického HDP za poslední kvartál minulého roku (čekáme mírný růst na úrovni 4 % mezikvartálně anualizovaně). Uvidíme však v jaké kondici budou akciové indexy na Wall Street, které prozatím ignorují fantastické výsledky Applu a dále padají, čímž zvyšují averzi k riziku a podporují tím dolar.



Akcie

Americké akciové trhy uzavřely včerejší obchodní den v záporných hodnotách. S&P 500 ztratil 2,6 % na hladinu 3750 bodů a vykázal tak největší propad od října minulého roku. Z výsledků byl sledován výrobce letadel Boeing, jehož akcie oslabily o 4 %. Pod tlak se dostalo rovněž AMD, které ztratilo 6,2 %, a to i přes tržby a zisky nad očekáváním analytiků. Podobná situace panovala u Under Armour se ztrátou 6,3 %, kde se podepsalo snížené doporučení od analytiků Citigroup. Prudký růst naopak zaznamenaly akcie Gamestop, které pokračují v mohutném růstu, když včera posílily o dalších 135 %. Podobně je na tom společnost AMC Entertainment, které přidala téměř 300 %. Výsledky podpořily ale i tradiční společnosti, kdy 3M zpevnila o 6,1 %. Index Dow Jones oslabil o 2,05 %, S&P 500 o 2,57 % a Nasdaq o 2,61 %.