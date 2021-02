Maloobchodní tržby v Německu klesly nejvíce od roku 1994

Maloobchodní tržby v Německu se v prosinci snížily ve srovnání s předchozím měsícem o 9,6 procenta. Znamená to nejhlubší pokles od roku 1994, kdy se tento údaj začal sledovat, a mnohem vyšší propad, než se čekalo. Na výdaje spotřebitelů mělo negativní vliv zpřísnění omezení pohybu kvůli šíření nemoci covid-19. Za celý rok tržby ale rekordně vzrostly, ukázaly údaje, které dnes zveřejnil spolkový statistický úřad.



V listopadu tržby klesly o 1,1 procenta. Analytici v anketě agentury Reuters očekávali v prosinci pokles tržeb o 2,6 procenta.



"Omezující opatření zanechala v prosinci obrovské jizvy. Ve srovnání s listopadem byl rozsah poklesu tržeb alarmující," uvedl analytik finančního ústavu VP Bank Thomas Gitzel.



Meziročně se maloobchodní tržby v prosinci zvýšily reálně o 1,5 procenta po zvýšení o pět procent v listopadu. Tento údaj je však velmi nestabilní a po zpřesnění dat se často změní.



Německo se v polovině prosince rozhodlo zavřít většinu obchodů a služeb. Částečné uzavření barů, restaurací a zábavních podniků na počátku listopadu totiž nesnížilo počty nově nakažených. Přísnější omezení pohybu, které zahrnovalo také uzavření škol a školek, ale ne továren a kanceláří, bylo prodlouženo do poloviny února.



Za celý loňský rok maloobchodní tržby stouply v reálném vyjádření o 3,9 procenta. To bylo sice méně než očekávaných 4,1 procenta, i tak jde ale o rekord.



Loni se dařilo hlavně internetovým prodejcům, kteří za pandemie citelně zvýšili tržby díky přesunu nákupů spotřebitelů z kamenných obchodů na internet. Naopak propad zažily obchody s oděvy a obuví.



Slabší údaje o maloobchodních tržbách přicházejí po nepříznivých údajích o spotřebitelské důvěře v Německu. Index nálady na únor podle institutu GfK klesl již čtvrtý měsíc za sebou.