VDA počítá s růstem automobilového trhu v Německu o 8 procent

Automobilový trh v Německu by letos mohl vzrůst o zhruba osm procent, úrovně před krizí ale nedosáhne. Na trh by se mělo dostat 3,15 milionu vozů, vyplývá z odhadu německého sdružení automobilového průmyslu VDA. To se domnívá, že trh by se mohl pomalu vzpamatovat ve druhé polovině roku, pokud se podaří pandemii dostat pod kontrolu.



Loni automobilky dodaly na německý trh 2,9 milionu vozů. V roce 2019 to bylo 3,6 milionu.



"Předpokládáme, že ve druhé polovině roku nastane zlepšení, pokud při očkování pokročíme natolik, že pandemii v každodenním životě dostatečně utlumíme," řeka prezidentka VDA Hildegard Müllerová. "Propad z roku 2020 se ale nevyrovná," dodala.



Automobilové odvětví v roce 2020 těžce zasáhlo uzavření obchodů a předváděcích prostor zavedené ve snaze omezit šíření nemoci covid-19. Oživení nyní brzdí i nedostatek polovodičů, který automobilky přiměl k uzavírání montážních linek. Analytici se domnívají, že nedostatek čipů potrvá až šest měsíců, napsala agentura Reuters. A rychlé řešení situace s polovodiči nevidí ani Müllerová.



VDA očekává, že prodej nových osobních aut v Evropě letos stoupne o 12 procent na 13,4 milionu. Devět procent by mohl přidat ve Spojených státech. Úroveň před pandemií by měl už letos překonat čínský trh, kde VDA odhaduje meziroční růst o osm procent na 21,4 milionu vozů.



Müllerová uvedla, že německý trh se posunuje směrem k elektromobilitě a digitalizaci navzdory pandemii. Do roku 2025 by do technologií budoucnosti mělo směřovat na 150 miliard eur (3,9 bilionu Kč).