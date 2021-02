CRIF: Vklady firem i domácností u bank loni rekordně rostly

Firmy i domácnosti loni výrazně zvýšily své úspory. Vklady firem u českých bank za rok 2020 vzrostly o 123 miliard korun, tedy o 11 procent, což je nejrychlejší nárůst od roku 2007. Podobně výrazně rostly také vklady domácností. Loni se zvýšily o 331 miliard korun, tedy o více než 12 procent. Jde o největší nárůst v historii ČR. V listopadu objem úspor českých domácností poprvé překonal tři biliony korun, vyplývá z výpočtů společnosti CRIF.



Vklady podniků u bank činily ke konci loňského roku 1,218 bilionu korun. Objem úvěrů se přitom za stejné období zvýšil pouze o tři miliardy korun (0,3 procenta), a koncem prosince dosahoval 1,123 bilionu korun. "Zatímco objem firemních úvěrů rostl nejpomaleji od roku 2010, objem firemních vkladů se naopak zvýšil nejrychleji od roku 2007 a při pohledu na absolutní hodnoty se zvýšil dokonce nejvíce od roku 1993," uvedla analytička CRIF Věra Kameníčková.



V roce 2020 poprvé objem vkladů firem u bank výrazně překonal objem úvěrů. Zatímco na konci roku 2019 byl objem firemních vkladů ještě o 25 miliard korun nižší než objem úvěrů, na konci prosince 2020 byl už o 95 miliard korun vyšší. "Ekonomická aktivita soukromého sektoru loni v mnoha ohledech zamrzla. Firmy neměly dostatečnou míru jistoty pro to, aby připravovaly jakákoli zásadnější rozhodnutí, proto je často odložily," upozornila Kameníčková.



V uplynulém roce více šetřily také domácnosti. Objem jejich úvěrů u bank vzrostl o 114 miliard, tedy o 6,5 procenta. V roce 2020 se tak výrazně zvýšil rozdíl mezi objemem vkladů a úvěrů domácností. Zatímco koncem roku 2019 měly domácnosti u bank uloženo o 980 miliard korun více, než kolik měly půjčeno, na konci roku 2020 to bylo o téměř 1,2 bilionu Kč.



"Tak vysoký nárůst rozdílu mezi objemem vkladů a úvěrů je vzhledem k tomu, že velké skupině lidí se skokově snížil příjem nebo o něj dokonce přišli, opravdu výjimečný. Jde o další potvrzení toho, že lidé pociťují velkou nejistotu a obávají se případné ztráty nebo omezení příjmů. Zároveň jde o ukázku toho, že domácnosti v době nejistoty omezují spotřebu a vytvářejí si rezervu na případné horší časy," uvedla Kameníčková. Omezení spotřeby dokládá také fakt, že za meziročním růstem objemu úvěrů domácností stojí především úvěry na bydlení, zatímco objem úvěrů na spotřebu se mírně snížil.



Na každého obyvatele ČR připadl koncem roku 2020 průměrný vklad 285.000 Kč, což je asi osm hrubých průměrných mezd. Koncem roku 2019 šlo o 7,5násobek tehdejší průměrné mzdy, v roce 2014 o sedminásobek a v roce 2008 o šestinásobek.



Úvěry domácností u bank činily ke konci roku 1,9 bilionu korun, více než tři čtvrtiny všech úvěrů domácností tvořily úvěry na bydlení. Podíl úvěrů na bydlení na celkovém zadlužení obyvatel u českých bank tak byl loni nejvyšší v historii. V porovnání s rokem 2005 vzrostl o téměř deset procentních bodů. Na bydlení si ke konci roku 2020 půjčily české domácnosti 1,4 bilionu korun. Na spotřebu to bylo zhruba 264 miliard a 162 miliard Kč tvořily ostatní úvěry.