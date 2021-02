CBO: Ekonomika USA letos vzroste o 4,6 procenta

Ekonomika Spojených států v letošním roce vzroste o 4,6 procenta po loňském poklesu o 3,5 procenta, za kterým stály negativní hospodářské dopady pandemie covidu-19. Předpověděl to Rozpočtový úřad Kongresu (CBO). Zlepšil tak svou předchozí prognózu z loňského července, která počítala se čtyřprocentním růstem. Zlepšený výhled by mohl posílit odpor republikánů vůči plánům nového amerického prezidenta Joea Bidena na opatření na podporu ekonomiky v hodnotě 1,9 bilionu dolarů (zhruba 41 bilionů Kč), napsala agentura Reuters.



Odhady CBO zatím tyto plány nezohledňují. Prezidentka neziskové organizace Výbor pro zodpovědný federální rozpočet (CRFB) Maya MacGuineasová uvedla, že výhled CBO naznačuje, že Bidenovy návrhy jsou vzhledem k potřebám ekonomiky přemrštěné.



Mluvčí Bílého domu Jen Psakiová nicméně upozornila, že prognóza CBO "není měřítkem toho, jak si vedou jednotlivé americké rodiny". Bidenova administrativa se podle ní soustředí na to, co běžní Američané potřebují ke zvládnutí nynější krize, píše agentura AP.





"Očekáváme, že očkování výrazně sníží počet nových případů covidu-19, nemoci způsobované koronavirem. Předpokládá se, že v důsledku toho poleví míra sociálního distancování," uvedl CBO ve své zprávě.

V následujících dvou letech bude podle úřadu růst hrubého domácího produktu (HDP) Spojených států zpomalovat. V příštím roce by měl činit 2,9 procenta a v dalším roce 2,2 procenta.



CBO rovněž uvedl, že průměrná míra nezaměstnanosti v letošním roce klesne na 5,7 procenta z loňských 8,1 procenta. Počet zaměstnaných by se nicméně podle úřadu měl na úrovně z období před příchodem pandemie vrátit až v roce 2024, napsala agentura Reuters.