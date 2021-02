Rozbřesk: Proč si český HDP vedl lépe než během první vlny pandemie? Koruna pod 26,00 EURCZK

České HDP za čtvrtý kvartál nedopadlo tak zle, jak se trhy obávaly a vzrostlo o 0,3 % (náš nowcast ukazoval na pokles o 0,5% a konsensus trhu byl -2,5%). Podobně jako na eurozónu i na Česko dopadla ke konci roku naplno druhá vlna pandemie. Přes daleko ostřejší průběh pandemie (vyšší počty nakažených i zemřelých) je však zjevné, že podzimní vlna způsobila ekonomice mírnější škody než ta jarní, kdy česká ekonomika mezikvartálně poklesla o necelá 4 %. Proč?

Za prvé, svoji roli může hrát to, že některé oblasti ekonomiky se jednoduše nedostaly v průběhu léta zpátky na předkrizové úrovně, a proto pak znovu nezažily takový propad jako na jaře. To sice neplatí úplně pro nejpostiženější odvětví jako pohostinství a hoteliérství, ale v Česku je to vidět například na maloobchodu s textilem, který se z jarní vlny pandemie nikdy úplně nedostal.



Za druhé, reakce společnosti (a nejen české) na druhou vlnu pandemie nebyla tak výrazná. I když vládní nařízení v mnoha ohledech dorovnala jarní vlnu, pokles mobility (pohybu lidí v obchodech, dopravě, aj. veřejných místech) byl mírnější než na jaře. To platí zejména pro západní Evropu, zatímco v Česku nakonec mobilita až v průběhu ledna 2021 poklesla ještě výrazněji než v první vlně pandemie.



A za třetí, nejdůležitější pro “mělčí” přistání ekonomiky v druhé vlně byla vyšší odolnost průmyslu. Na rozdíl od služeb, řada průmyslových odvětví se v druhé vlně pandemie těšila růstu poptávky (zejména výrobci elektroniky, chemický průmysl, hůř je na tom investičně zaměřené strojírenství). A na rozdíl od jara čelil průmysl také daleko menším výpadkům v subdodávkách z Asie. Problém je, že to se v posledních týdnech trochu mění. Start do roku 2021 je ve znamení natahujících se subdodávek, rostoucích cen vstupů a omezení produkce v některých automobilkách…





*** TRHY ***



Koruna

Návrat optimismu na globální trhy koruně pomohl pod 26,00 EUR/CZK. Pokud nálada na globálních trzích vydrží, může se koruna pokusit o rozšíření zisků (další výraznější bariéra je nad 25,50 EUR/CZK). Uvidíme, jak na zisky koruny zareaguje ve čtvrtek ČNB, nečekáme však, že by podobně jako NBP chtěla její pohyb v tuto chvíli přímo ovlivňovat.



Zahraniční forex

Velmi dobrá čísla z amerického průmyslu (ISM) a stavebnictví udržela včera eurodolar pod hranicí 1,21. Euru naopak neprospěl propad německých maloobchodních tržeb za prosinec, který poukázal na důsledky dalšího lockdownu.

Dnes musí být eurodolar na pozoru před výsledky HDP eurozóny za 4. kvartál. Výsledek by mohl být nakonec trochu lepší, než očekává trh a mohl by euru pomoci umazat ztráty.

Měnový pár EUR/PLN se nebezpečně přiblížil hranici 4,50 a tak se zlotý musí mít na pozoru před forexovými intervenčními tlaky NBP. Někteří polští centrální bankéři totiž deklarovali, že pod touto úrovní považují zlotý za příliš silný.



Akcie

Včerejší obchodování v USA přineslo na trhy další poměrně výrazný růst. Jednoznačným vítězem dne byl technologický sektor (Apple +1,6 %, Alphabet +3,6 %, Microsoft +3,3 %, Amazon +4,3 %, Facebook +1,4 %). A jsou to pravděpodobně i sázky na dobré čtvrtletní výsledky právě velkých technologických společností, které včera pomohly těmto titulům k tak výrazným růstům. Již dnes ohlásí své zisky společnosti jako Alphabet (Google), Amazon nebo Electronic Arts.