Jízda na stříbře zpomaluje, Biden pokračuje v prosazování svého balíčku

Novým cílem retailových investorů se zdá být stříbro, což se plně projevilo v pondělí, ale zdá se, že dnes ztratilo dynamiku. Stejný kousek na jiných komoditách, jak navrhovali někteří investoři na Redditu, může být už těžší úkol. Akcie GameStop a řetězce kin AMC jsou i nadále volatilní, i když už v menším rozsahu. Jaký je další cíl maloobchodní armády? Mohly by to být silně shortované biotechnologie?

drží v Moneta Money Bank dle posledního regulatorního hlášení 11,9% podíl.



Společnost dodá do USA na poslední fázi výroby některé vakcíny Covid-19 objednané EU, což vyvolává obavy z dalších zpoždění při očkování. Kancléřka Angela Merkelová mezitím přislíbila vakcínu pro všechny Němce do září, s výhradou, že to závisí na tom, zda výrobci splní své závazky ohledně dodávek.

Prezident Joe Biden má v úmyslu pokračovat v prosazování rozsáhlého balíčku pomoci v pandemii, i když bude muset obejít republikány v Senátu, aby se schválil. Mezi kritickými body je velikost stimulů, což je problém, který dokonce i v Bílém domě vyvolává určité obavy. Pokud jde o zahraniční politiku, Biden varoval, že USA mohou obnovit sankce vůči Myanmaru po vojenském puči v jihovýchodní Asii. Chopení se moci je časnou zkouškou Bidenova úsilí čelit čínskému autoritářskému modelu vládnutí v tomto regionu. Nejvyšší čínský diplomat požadoval obnovení vztahů s USA, varoval však před zasahováním do vnitřních záležitostí. Na USA také tlačí EU kvůli pozastavení cel na kovy a letadla.

Futures na evropské akciové indexy se pohybují v zeleném: Euro Stoxx 50 +0,6 %, FTSE 100 +0,4 % a DAX 0,5 %.