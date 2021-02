Deloitte: Finanční šéfové jsou nyní optimističtější než na začátku pandemie

Finanční ředitelé v Česku mají po roce pandemické krize opatrně optimistický výhled do budoucna. Optimističtěji vidí finanční vyhlídky své společnosti 48 procent z nich, tedy o 38 procentních bodů více než na jaře 2020 v době první vlny pandemie, a o 17 procentních bodů více než před jejím vypuknutím. Vyplývá to z pravidelného průzkumu Deloitte CFO Survey 2021, kterého se na konci loňského roku zúčastnila více než stovka finančních ředitelů ČR.



Ti zároveň s optimismem zůstávají opatrní. Na 79 procent dotázaných si nemyslí, že by jejich firma měla v rozvaze přijímat větší rizika. Tento trend sílí již od roku 2019. Navzdory optimismu stále přetrvává vysoká míra finanční a ekonomické nejistoty, což potvrzuje 57 procent dotázaných v porovnání s 31 procenty před pandemií.



"V porovnání se situací před půl rokem se zvýšil počet pozitivních odpovědí na budoucí očekávaný růst výnosů o 25 procentních bodů na 47 procent, ale stále však výrazně nedosahuje úrovně v období ekonomického růstu před pandemií. Obdobný zdrženlivý trend v současné ekonomické nejistotě je patrný i u investic, kdy 36 procent očekává jejich snížení. Před půl rokem to bylo dokonce 58 procent, v obdobích před pandemií to bylo jen 15 až 25 procent. "Návrat k trendům z období před krizí nemůžeme v dalších dvanácti měsících očekávat," uvedl partner v oddělení auditu Deloitte Ladislav Šauer.



V důsledku globální pandemie výrazně vzrostla potřeba digitalizace. Téměř polovina finančních ředitelů uvedla, že více než čtvrtina práce bude v příštích dvanácti měsících vykonávána na dálku.



Krize se projevuje i ve strategických prioritách firem a v investicích. Pro příštích dvanáct měsíců je tou nejvyšší růst na existujících trzích, následuje snížení nákladů a zavedení nových produktů či služeb. Nejnižší prioritou je v současnosti expanze prostřednictvím akvizic. Investovat pak plánují zejména do vylepšení organizace a obchodních procesů (64 procent) a ICT infrastruktury (52 procent). Nejvýraznější snížení investic dopadlo na školení zaměstnanců (18 procent). Úplné zastavení investic je nejvýraznější u budování značky a u pozemků a budov (sedm procent).



Průzkum potvrdil také trend, který je patrný v posledních měsících na trhu fúzí a akvizic, na němž akceleruje počet připravovaných či zvažovaných transakcí. Podle 68 procent finančních ředitelů bude v letošním roce meziroční nárůst v počtu fúzí a akvizic, což je ve srovnání s rokem 2020 nárůst o 28 procentních bodů, upozornil ředitel v oddělení finančního poradenství Deloitte Roman Lux.



Celkem 71 procent finančních ředitelů odhaduje růst HDP v Česku na 1,5 procenta a méně. To je o 20 procentních bodů více než před rokem. Už se ale zřejmě tolik neobávají o nedostatek zaměstnanců. Podle 88 procent respondentů se totiž zvýší míra nezaměstnanosti. Převažujícím názorem je, že personální náklady se nezmění nebo mírně vzrostou.



Překvapením není ani pohled dotázaných finančních ředitelů na rizikové faktory v příštích dvanácti měsících. V čele je stále snížení domácí (55 procent) a zahraniční (46 procent) poptávky, ekonomický výhled (39 procent) a kurzové riziko (29 procent). Nedostatek kvalifikované pracovní síly se po jarním propadu řadí s 28 procenty mezi pátý nejvyšší rizikový faktor.