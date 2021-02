Víkendář: Někdo by univerzitou jen ztrácel čas

Narodil se v Keni, brzy se stal sirotkem. Nyní je Mubarak Muyika úspěšným podnikatelem v Silicon Valley a svou dosavadní 26letou životní cestu popsal v rozhovoru pro Yahoo Finance. Jeho společnost se jmenuje Zagace a zaměřuje se na firemní software pro menší společnosti. Do určité míry je mu konkurentem například Turbotax, ale Zagace nabízí širší portfolio služeb a klienty má podle slov svého zakladatele ve více než 60 zemích.



Muyika začal podnikat v 17 letech, podle svých slov vyrostl v domácnosti, která byla v Keni považována za střední třídu. Po smrti rodičů se začal starat o své mladší sourozence a rozhodl se, že z něj nebude oběť, ale že dosáhne úspěchu. Účastnil se celonárodních vědeckých soutěží, kde dosáhl zabodoval a jeho dalším cílem se staly vědecké projekty na mezinárodní úrovni. I zde uspěl s projektem, který zpracoval pro jednu keňskou společnost.





V této době lidé z vědeckého i firemního prostředí Muyikovi radili, aby šel studovat na nějakou významnou univerzitu a on se skutečně dostal na Harvard. Jenže nakonec tuto možnost odmítl, protože viděl, že někteří jeho kolegové již dělají práci, ke které by se kvůli studiu na univerzitě dostal až o několik let později. Muyika tak podle svých slov nechtěl ztrácet čas a šel jiným směrem, protože univerzita by mu podle jeho odhadů „vzala pět let“.



Rozvoj Muyikovy firmy postupně dospěl do bodu, kdy bylo pro další rozvoj nejefektivnější přesunout se do Spojených států. V tom mu pomohlo, že již měl řadu potřebných kontaktů. „Obama pocházel z Keni a když jsem se dostal do Bay Area, byl můj keňský původ tou nejvíce cool věcí v mém dosavadním životě,“ svěřil se podnikatel s tím, že mu to ulehčilo vstup do nového světa. Ukázalo se, že „produkty z Afriky mohou být prodávány do USA“ a dokonce do celého světa. Na druhou stranu „firma z Nairobi se liší od toho, čím je Zagace nyní“.



I africké firmy se přesouvají online a podnikatel uvedl, že to je velmi silný trend. Podle jeho slov má jeho podnik celkem asi 2 miliony platících klientů, z toho přibližně 70 % přichází právě z Afriky. Přechod na online je přitom do značné míry tažen pandemií. „Pokud chcete expandovat v Africe, nedává moc smysl investovat přímo tam, investujete v Bay Area,“ dodal Muyika s tím, že pokud někdo chce následovat velké trendy, musí se držet velkých amerických firem.



Jak může Zagace konkurovat firmě, jako je Oracle? Podle podnikatele je hlavní konkurenční výhodou jeho firmy to, že dokáže malým firmám nabídnout „dostupný a jednoduchý firemní software“. Jinak řečeno, hlavní výhodou firmy je její distribuce. „Firemní software už existoval, ale Oracle se nezajímá o dostupnost, není to jeho byznys,“ dodal Muyika.



Podnikatel se v rozhovoru věnoval rovněž tématu mikrofinancí. Ty jsou podle něj dobrým nástrojem na potírání chudoby, nehodí se ale pro podnikání. I proto, že mají totiž politický element a ten nemá v této oblasti co dělat. Ekonomiku Keni pak podle něj nyní značně ovlivňuje pandemie a také korupce, která se výrazně promítá i do spolehlivosti a dostupnosti informací. K těm relevantním se lidé dostávají až s několikaměsíčním zpožděním a problémy se jasně ukazují až ve chvíli, „kdy již o nich nelze pochybovat“. Muyika však nyní žije v USA, do Nairobi se vrací jen občas, a to kvůli příbuzným a přátelům.



Na závěr byl podnikatel tázán, kdo jej v jeho aktivitách inspiruje. Jmenoval Billa Gatese, který je podle něj schopen soustředit se na nějakou věc tak dlouho, dokud nedosáhne svého cíle. Největším vzorem je ale podle podnikatele Warren Buffett. To je totiž „vyspělý americký byznysmen, jde k věci, má ve všem přehledný systém.“ Nikdy se s ním ale nesetkal a doufá, že k tomu jednou dojde. Jaká by byla jedna otázka, kterou by se jej mohl zeptat? Zda by neinvestoval do Muyikovy firmy.



Zdroj: Yahoo Finance