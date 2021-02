Průmysl v ČR loni klesl o osm procent, nejvíce od roku 2009

Průmyslová výroba v ČR v loňském roce poznamenaném pandemií koronaviru meziročně klesla o osm procent. Je to nejvyšší propad od krize v roce 2009, kdy se průmysl snížil o 13,6 procenta. Výrazně se loni propadla například produkce aut. Vyplývá to z informací, které dnes zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). V závěru roku ale průmysl rostl, v prosinci produkce meziročně stoupla o půl procenta.



Loňský rok ovlivnilo zejména druhé čtvrtletí. Od dubna do června se průmyslová výroba v České republice snížila o 23,5 procenta. Ve třetím čtvrtletí pokles výrazně zpomalil a v posledním kvartále už vykázal průmysl mírný růst.



Za celý loňský rok bylo jen málo průmyslových odvětví, která zaznamenala meziroční růst produkce. "Jde o farmaceutický průmysl či papírenský průmysl, kam patří kromě výroby papírových obalů také výroba dětských plen, nebo ostatní zpracovatelský průmysl zahrnující i výrobu hraček a zdravotních lůžek," uvedla vedoucí oddělení statistiky průmyslu ČSÚ Veronika Doležalová.



Výroba automobilů se loni snížila o 12,3 procenta, stejně jako produkce strojů. Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků klesla o 9,2 procenta. Papírenský průmysl si polepšil o 4,1 procenta, farmaceutický o 2,6 procenta a více než dvě procenta rostlo v loňském roce také zpracování dřeva.



Tržby z průmyslové činnosti byly loni meziročně nižší o 6,9 procenta. Nových zakázek ubylo o osm procent. Zaměstnanost v průmyslu klesla o 3,4 procenta a průměrná mzda v něm vzrostla o 1,9 procenta.



V posledních třech měsících roku už průmysl rostl. V říjnu to bylo o 1,3 procenta, v listopadu o 0,4 procenta a v prosinci o půl procenta. "Automobilový průmysl koncem roku doháněl, co v předešlých měsících zameškal, a právě díky výrobě automobilů a navazujícím odvětvím vykázala koncem roku česká průmyslová produkce mírný růst," uvedla Doležalová. V prosinci se výroba automobilů, přívěsů a návěsů meziročně zvýšila téměř o 15 procent.