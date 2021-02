McCracken: Jak covid ovlivňuje inflaci

Michael McCracken a Aaron Amburgey ze St. Louis Fedu si kladou podstatnou otázku: Jak může covid ovlivňovat inflaci? Poukazují na to, že po většinu času je samotné měření inflace poměrně nudnou záležitostí. Dochází sice k průběžnému přehodnocení vah jednotlivých kategorií zboží, ale jde o změny pozvolné. Takže například u kategorie jídla zakoupeného pro konzumaci doma došlo během dvaceti let v USA k poklesu váhy z 9,6 % na 7,6 %. Pak ale přišel velmi atypický rok 2020.



V minulém roce došlo kvůli pandemii k výraznému posunu ve spotřebním koši a jeho skutečné váhy se podle ekonomů pravděpodobně odlišovaly od toho, s čím se počítá v odhadech inflace. To se zdá být celkem jasné, ale relevantní úprava vah není podle ekonomů jednoduchým cvičením. Pokusil se o to Alberto Cavallo z Harvard Business School a na základě jeho odhadů spočítali ekonomové z Fedu alternativní ukazatel inflace, který v následujícím grafu srovnávají s vývojem inflace oficiální:



„Covidová“ inflace byla tedy podle obrázku znatelně výš než inflace počítaná na základě tradičních vah jednotlivých skupin zboží a služeb. Rozdíl se většinou pohybuje kolem 0,5 procentního bodu a podle ekonomů je intuitivní. Došlo totiž mimo jiné k tomu, že spotřeba potravin a jídla se přesunula z restaurací směrem k nákupu potravin a jejich konzumaci doma. Restaurace sice své produkty zlevňovaly, ale prodejci zdražovali, protože čelili problémům u dodavatelů. A jelikož váha tohoto typu zboží relativně ke konzumaci jídla v restauracích rostla, tlačilo to skutečnou inflaci nahoru.



Otázkou nyní je, zda by měla být čísla roku 2020 považována za jednorázovou anomálii či zda by bylo namístě začít pracovat s novými vahami. Odpověď samozřejmě závisí na tom, zda jsou změny v chování spotřebitele krátkodobé či zda naopak došlo k permanentním posunům. Druhým případem by byl třeba přesun k práci z domova, který by měl dopad na řadu věcí, včetně poptávky po nemovitostech nebo po dopravě ve městech. A ekonomové připomínají, že možné změny v inflační metodologii by mohly mít řadu přímých důsledků, protože například některé programy vládní podpory jsou provázány s tím, jak se vyvíjí inflace.



Zdroj: St. Lous Fed