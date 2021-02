Rozbřesk: Trhy lámou rekordy, Tesla nakupuje bitcoin a MMF kárá Polsko

Akciové indexy lámou nové rekordy a stále se vezou na vlně vakcinačního optimismu přiživovaného novými měnovými a fiskálními stimuly. Index S&P500 vzrostl šestou seanci v řadě a uzavřel opět na nových historických maximech. Nová vlna optimismu je cítit zejména na komoditních titulech, protože ropa poprvé od ledna 2020 zdolala hranici 60 dolarů za barel. Na výsluní jsou také banky, kterým se líbil nárůst delších výnosů a strmější výnosové křivky. Tržní inflační očekávání v USA totiž atakují pětiletá maxima.



Trhy tak v tuto chvíli jednoduše dál věří vakcinačnímu příběhu, ve kterém pandemie začne jednoduše odeznívat v druhé polovině druhého kvartálu a za ním už vidí jen “světlé zítřky”. Tento příběh bezesporu podporuje pokles počtu nově nakažených ve Spojených státech (nejnižší za poslední tři měsíce). Evropa však zdaleka tak dobře nevypadá, a to jak z hlediska dynamiky počtu nakažených, tak z pohledu náběhu očkování.



A velkou neznámou také zůstává dopad nových kmenů na očkovací strategie ve vyspělém světě. Poslední zprávy naznačují, že vakcína AstraZenecy je daleko méně účinná v případě jihoafrické varianty viru. Právě na tuto vakcínu sázely kromě jiných ve velkém i evropské země. Pokud se zprávy potvrdí, může to ve finále výrazně zpomalit tažení proti pandemii. Současný optimismus trhů by však vzal za své až ve chvíli, kdy by se stala reálnou alternativou nová pandemická vlna na podzim 2021.





Koruna

Česká koruna pokračuje ve svém tažení k silnějším hodnotám, které v uplynulém týdnu nastartovala centrální banka. Včera na vlně globálního optimismu posílila pod 25,70 EUR/CZK a další technickou metou jsou úrovně v okolí 25,50 EUR/CZK.



Zahraniční forex

Dolar včera oslabil v globálním měřítku, a tedy i proti euru na pozadí klesající averze k riziku. Svoji roli však v oslabení globální rezervní měny možná sehrálo i něco nového, co může do budoucna měnit zavedené pořádky na hlavních devizových trzích. Zakladatel nejdražší automobilky Tesla Elon Musk totiž dostál svému týden starému tweetu a jeho podnik oznámil, že do své bilance nakoupí digitální kryptoměnu bitcoin v hodnotě 1,5 miliardy dolarů. Okamžitě tak způsobil horečku na kryptoměnách, přičemž hodnota samotného bitcoinu proti dolaru stoupla na 47 tisíc USD a celková tržní kapitalizace této hlavní kryptoměny aktuálně činí 886 miliard dolarů, což se rovná například zhruba čtvrtině ročního HDP Německa. To už je opravdu hodně a nyní bude sledovat, jak se k celé záležitosti postaví regulátoři tedy centrální banky. Bitcoin a další měny nejenže v jistém smyslu představují konkurenci z pohledu emisní aktivity, ale především při pohledu na obrovskou tržní kapitalizaci kryptoměn se již do centra pozornosti bude dostávat otázka finanční stability.



MMF včera lehce pokáral polskou centrální banku a její politiku “slabého zlotého”. NBP by měla svoji strategii intervencí proti vlastní měně podle MMF zřetelněji vysvětlit s tím, že podle fondu je politika kvantitativního uvolňování nejvhodnější podporou ekonomiky ze strany monetární autority. Zlotý reagoval na názor MMF lehkým zpevněním.



Ropa a zlato

Ropa WTI pokračuje v krasojízdě. Technicky je při ceně 58 USD za barel otevřená cesta až na 60 USD. Trojská unce zlata cenově rostla o necelé procento na 1.830 USD.



Akcie

Americké akciové trhy protahují růstovou sérii na 6 dní v řadě, což z ní dělá nejdelší od srpna loňského roku. Sektorově se nejvíce dařilo energetice (+4,4 %). S pohybem výše o necelé procento následovaly finance. Naopak o devět desetin procenta klesaly defenzivní utility. Index Dow Jones Industrial Average historická maxima posunul o dalších bezmála 200 bodů výše na 31.385 (+0,8 %). Historické záznamy přepisoval i S&P 500, který se včera poprvé přehoupl přes 3.900 bodů. Na konci seance se nad touto metou pohyboval o 15 jednotek (+0,7 %). Ani na sekundu se v průběhu dne nepodíval do červené barvy. Technologický Nasdaq Composite už atakuje hranici 14.000. Pro úspěšné zdolání mu chybělo 13 bodů. (+0,9 %).