Kraus: Z 10 – 15% poklesu trhu by neměl být nikdo překvapený

Čísla z trhu práce jsou s ohledem na očekávání určitým zklamáním, ale trend zůstává nadále dobrý. Trhy tak stále věří v uzdravení trhu práce a v celkové zlepšení ekonomické situace a ziskovosti obchodovaných firem. Pro Bloomberg Markets to uvedl Peter Kraus z Aperture Investors. Otázkou ale podle něj je, co by mělo akcie dál táhnout nahoru, protože další výrazná stimulace pravděpodobně nepřijde. Na trzích se navíc vytvořily lokální bubliny a celkově by tak nikdo neměl být překvapený, pokud by se dostavila „konsolidace ve výši 10 – 15 %“.



Nedávnou „kalamitu“ na trhu podle investora vyvolalo to, že příliš mnoho subjektů bylo donuceno k prodeji akcií. Tomu by se investoři měli vyhýbat. Jinak řečeno, měli by se vyhýbat příliš velkému zapáčení svých pozic, které vede k nedostatku likvidity a vynuceným prodejům, protože ty bývají velmi bolestivé. Investoři by naopak měli držet nezapáčené pozice, protože pak jim podobné nebezpečí nehrozí.





Má Kraus obavy z inflace? Podle jeho slov jsou namístě kvůli vysokému objemu stimulace, který v americké ekonomice je a který ještě dorazí. Podle Krause nakonec dojde k tomu, že reálné sazby se přesunou ze současných záporných hodnot do kladných čísel, a to bude mít negativní dopad na akciové trhy, které doposud nemálo těžily ze sazeb záporných.



Podle některých názorů nemůže být fiskální stimulace nikdy „příliš veliká“ a Kraus s tím souhlasí ohledně peněžní podpory lidí, kteří se nyní nacházejí v kritické ekonomické situaci. Jinak řečeno, v sociální oblasti lze pomáhat více, ale co se týče trhů, zde stimulace přehnaná být může. A to v případě, že by příliš zvedla inflační tlaky. Fed navíc kvůli dlouhodobě utlumené inflaci plánuje nechat ji na nějaký čas přestřelovat svůj inflační cíl a investoři by tak měli přemýšlet o tom, jaké akcie jsou nejlepší pro prostředí vyšší inflace. Kraus míní, že dluhopisy jsou nyní velmi drahé, a to je jeden z důvodů, proč lidé investují do akcií.



Kraus následně hovořil o tom, že podle jeho názoru by měli být institucionální investoři svými klienty odměňováni ne pevnými poplatky, ale za to, jak dovedou generovat návratnost nad návratností celého trhu. To platí jak o akciích, tak o dluhopisech. Je možné, že v současném prostředí by pevné poplatky z objemu aktiv mohly klesnout, ale podle Krause to neřeší jádro problému, kterým je, že takové poplatky představují stále motivaci pro to, aby manažeři fondů zvětšovali velikost fondu. „Jestliže chcete výsledky, plaťte je za výsledky,“ dodal investor.



Řeč přišla i na „demokratizaci investování“. Kraus míní, že někteří lidé se mohou domnívat, že když na nějaké platformě neplatí poplatek z nákupu či prodeje akcií, snižuje to jejich riziko. Tyto poplatky jsou ale obvykle zlomkem toho, jak moc se ceny akcií hýbou, tudíž nejsou významné relativně k riziku, které investor na sebe bere. Kraus se tedy domnívá, že pokud klesají náklady spojené s obchodováním, jde o pozitivní věc, ale investoři musí stále dobře chápat, jaká rizika na akciovém trhu podstupují.



Zdroj: Bloomberg Markets