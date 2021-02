Výhled pro FAANG a naprosto přirozená spekulativní mánie

Na nějaký čas to vypadalo, že o akcie ve skupině FAANG již nebude zájem a všichni rotují směrem k cyklickým titulům. Minulý týden ale kvůli některým negativním zprávám na poli pandemie přinesl opětovný zájem o akcie, jako je , Alphabet či . Tak vidí současný vývoj na trhu John Lynch z Comerica Wealth Management. Jak vidí další vývoj na trhu a co doporučuje investorům?



Lynch míní, že je dobré se stále orientovat směrem k cyklickým akciím. Obavy v něm budí vysoké valuace velkých technologických firem a investor také věří v pokračující oživení. Celý trh je pak podle jeho odhadů nyní zhruba férově naceněn a další vývoj bude záležet zejména na tom, jak se bude vyvíjet ziskovost obchodovaných firem relativně k očekávání. Právě cyklické firmy by měly od druhého čtvrtletí začít vykazovat zlepšení svých zisků.





Další růst trhu by měl být podle Lynche tažen růstem zisků, ne dalším růstem valuací. Jinak řečeno, „E by mělo podporovat růst P,“ uvedl investor v narážce na to, že doposud byl růst cen na trhu tažený naopak růstem poměru cen k ziskům (PE). „Minulý rok se ceny dostaly před zisky a před celou ekonomiku, letos je možné, že ekonomika bude předbíhat ceny. Proto je důležité, aby se zisky zvedly,“ míní Lynch.

Ohledně dalšího vývoje v celé ekonomice investor poukázal na to, že když Bidenova vláda zveřejnila svůj program, došlo k určitému zploštění výnosové křivky namísto toho, aby trhy reagovaly na lepší ekonomický výhled. K tomu je stále asi 18 milionů Američanů na nějaké formě vládní podpory a k nějakému výraznějšímu růstu inflace tak podle Lynche nedojde dříve, než se začnou zvedat i mzdy.



Inflace a viníci spekulativní mánie



Na Yahoo Finance hovořil o vývoji na trzích a inflaci i Bill Smead ze společnosti Smead Capital Management. Nejdříve byl tázán na současné dění kolem společnosti GameStop, kde se retailoví investoři snaží svými dlouhými pozicemi „vytrestat“ hedge fondy a další instituce, které na této a několika dalších akciích drží krátké pozice a spekulují tak na pokles ceny akcií. Smead míní, že vše skončí velkým rozladěním a zklamáním a řada lidí bude poté odmítat investice do akcií. „Děje se to každých zhruba třicet let a musíme si tím projít,“ uvedl Smead.





Ohledně svých investic Smead uvedl, že i když se mu líbí některé růstové firmy, které drží v portfoliu, redukuje na nich své pozice v případě, že se kolem těchto akcií vytvoří „spekulativní mánie“. A ta má tendenci se nyní vytvářet právě na růstových společnostech. Vedle této mánie je podle odborníka důležité to, že v ekonomice existuje enormní objem stimulace, což by nakonec mělo skončit vyšší inflací. Ta by pak měla mít negativní dopad na valuace, protože vyvolá růst sazeb, a to onu spekulativní mánii ukončí.



Na otázku, kdo za tuto mánii může, Smead odpověděl, že jde o vynikající otázku a odpověď zní „nikdo“. Jde totiž o naprosto přirozené chování trhů a nedá se na nikoho ukazovat a říkat, že on je viníkem. Pokud ovšem někdo kvůli takové mánii ztratí své peníze, může si za to jen a pouze on sám.



Zdroj: Yahoo Finance