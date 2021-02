Evropské akcie obracejí dolů, dluhopisy nastoupily už s předstihem, euru se daří

Úterní dopoledne je na hlavních trzích převážně negativní. Zatímco včerejšek zakončily americké akcie růstem a dnes navázala ještě Asie, evropské akciové indexy se nacházejí více či méně v záporu. V případě Londýna je to jen těsně, španělský trh však ztrácí jedno procento. Německý DAX je -0,6 pct.



Už včera odpoledne se začala zlepšovat kondice dluhopisů, což mohlo být předzvěstí vyčerpání akciového růstu. Dnes výnosy na hlavních trzích míří dál dolů. Eurodolar přitom roste na 1,2105 a daří se zlatu a dalším drahým kovům.

Dílčí zprávy vstupující na trh stále zahrnují firemní výsledky, případně se týkají dění kolem vakcíny. Tam se podle nás mix přicházejících zpráv posunul k horšímu spolu se signály, že na nové mutace koronaviru mohou vakcíny či získané protilátky fungovat méně. Dobře nepůsobí ani výhled periodického očkování naznačený britským ministrem zdravotnictví.

Do toho se ale také stále řeší americký fiskální stimul a vypadá to, že se pozornosti dostalo i jeho odvrácené tváři, tedy nárůstu inflačních očekávání a dluhopisových výnosů. Pokud by tento trend pokračoval, nebude dobrý ve výsledku ani pro akcie, zvláště při současných vysokých valuacích. Lehký ústup cen z dnešního dopoledne zřejmě nejvíc souvisí právě s takovými obavami.

Koruna dnes mírně ztrácí na euro při současném kurzu 25,72, pražská burza pak následuje západ kontinentu a je -0,4 pct kvůli poklesu , Avastu a .

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:38 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.7285 0.0726 25.7315 25.6605 CZK/USD 21.2395 -0.4313 21.3220 21.2235 HUF/EUR 358.7300 0.0670 359.7420 358.1627 PLN/EUR 4.4814 0.1072 4.4854 4.4762

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.7942 0.3374 7.7960 7.7696 JPY/EUR 126.7130 -0.0883 126.7970 126.5431 JPY/USD 104.6160 -0.5439 104.8870 104.5430

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8794 0.2645 0.8798 0.8761 CHF/EUR 1.0817 -0.1173 1.0827 1.0814 NOK/EUR 10.2559 0.0796 10.2627 10.2313 SEK/EUR 10.1168 0.0487 10.1251 10.1039 USD/EUR 1.2112 0.5313 1.2117 1.2047

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.2940 -0.2847 1.2985 1.2925 CAD/USD 1.2725 -0.1181 1.2741 1.2712