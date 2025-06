Akcie závěrem týdne na pozitivní vlně

Evropské akcie zahájily páteční obchodování růstem, podpořeny pozitivním vývojem na amerických trzích a nadějí na nové obchodní dohody mezi USA a Čínou. Indexy jako CAC40, DAX či AEX posilují, zatímco americké futures naznačují pokračování optimismu i v odpoledních hodinách. Investoři sledují vývoj jednání o clech i očekávaná data z USA, která mohou ovlivnit výhled měnové politiky. Zlato oslabuje, ropa roste a koruna si udržuje své zisky vůči euru.



Evropské akcie vstoupily do pátečního obchodování růstově, poté co se včera dařilo také americkými trhům. Index CAC40 stoupá o 1,2 procenta, DAX přidává procento, AEX je +0,8 pct a FTSE100 roste o 0,4 procenta. Americké futures pak naznačují, že pozitivní nálada by mohla vydržet i pro odpoledne.



Náladu investorů vylepšují zprávy o probíhajících obchodních jednáních mezi USA a Čínou, respektive dalšími zeměmi. To zvedá šanci, že začátkem července přijdou obchodní dohody, jež zabrání opětovnému zavedení odložených amerických cel. Navíc se začalo více spekulovat i na dřívější snížení sazeb Fedu, ovšem dnes tyto spekulace dál nepokračují. Kratší americké dluhopisové výnosy stejně jako ty delší stoupají o pár bodů a korigují tak včerejší pokles. Eurodolar mezitím drží pozice kolem 1,1715 už bez dalšího postupu vzhůru.



Na programu jsou data o osobních příjmech a výdajích v USA, v rámci nichž vyjde také cenový index výdajů. Čeká nás také finální údaj o spotřebitelské důvěře. Pokud by data ukázala menší cenové tlaky za květen ve spotřebitelské oblasti, bylo by to pro trhy další plus, jinak se čísla zřejmě nesetkají s velkou odezvou.



Zlato se při tržním optimismu vydává dolů pod 3290 USD, ropa asi o procento stoupá. Koruna drží předešlé zisky a na páru s eurem u ní nadále sledujeme tendenci posilovat. Aktuálně se obchoduje na 24,74.



Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 10:54 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.7253 -0.1458 24.7735 24.7192 CZK/USD 21.1055 -0.2976 21.1970 21.0955 HUF/EUR 399.5197 -0.0616 400.2106 399.1794 PLN/EUR 4.2374 -0.1211 4.2459 4.2364

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 8.3977 0.1621 8.4061 8.3724 JPY/EUR 169.1020 0.1374 169.3070 168.6536 JPY/USD 144.3560 -0.0377 144.8090 144.1820

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8523 0.0540 0.8531 0.8508 CHF/EUR 0.9351 -0.0641 0.9380 0.9348 NOK/EUR 11.7581 -0.2735 11.8061 11.7589 SEK/EUR 11.0675 -0.4027 11.1758 11.0672 USD/EUR 1.1714 0.1740 1.1727 1.1681

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5261 -0.1211 1.5293 1.5239 CAD/USD 1.3642 -0.0410 1.3650 1.3627