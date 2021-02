Trhy v úvodu zamíří vzhůru. Pozornost patří výsledkům KB i schvalování Dukovan

Hlavní evropské akciové trhy naznačují pohledem futures shodně růstový úvod kolem 0,5 procenta. Nad očekávání analytiků dopadly výsledky , či Systems, bankovní skupiny a také její české části .

Futures ukazují na úvodní vzestup německého akciového indexu DAX o 0,4 %, francouzského CAC indexu o 0,4 % a britského FTSE indexu o 0,6 %. EuroStoxx50 by měl zahajovat silnější o 0,4 %.

klesl ve čtvrtém čtvrtletí čistý zisk náležející akcionářům na 2,07 miliardy Kč z 3,84 miliardy Kč před rokem. Analytici v průzkumu Refinitiv očekávali 1,72 miliardy Kč. Čistý úrokový výnos ve čtvrtém čtvrtletí dosáhl 5,26 miliardy Kč proti 5,92 miliardy Kč před rokem při tržním odhadu 5,27 miliardy Kč. Menší než očekávané byly náklady na riziko.

Mateřská skupina dosáhla ve 4Q20 čistého zisku 470 mil. eur při konsensu analytiků pro Refinitiv 252 mil. eur. Vyplatí dividendu 0,55 eur/akcie.

Erste oznámila, že nevyplatí žádnou dividendu z výsledku finančního roku 2019 a zisk 644,7 milionu eur plně převede na nový účet, tedy jej zadrží.

Americké společnosti , provozovateli stejnojmenné sociální sítě, stoupl ve čtvrtém čtvrtletí meziročně čistý zisk nad očekávání analytiků o 87 procent na 222,1 milionu dolarů (4,7 miliardy Kč). Prognóz nicméně nedosáhl nárůst uživatelů o 27 procent. Společnost varovala, že přibývání nových uživatelů, které loni umocnila pandemie covidu-19, v následujících kvartálech oslábne.

Japonská automobilka , její hlavní dodavatel Denso a kalifornský start-up Aurora budou vyvíjet a masově vyrábět samořídící minidodávky. V následujících letech je chtějí spustit v alternativních taxislužbách, například v Uber Technologies.

Sněmovna by dnes měla schvalovat návrh takzvaného nízkouhlíkového zákona, který se týká výkupu elektřiny z plánovaného bloku Jaderné elektrárny Dukovany. Nízkouhlíkový zákon budí ve Sněmovně spory. Část opozice neprosadila další odklad hlasování o návrhu. Do procesu hledání dodavatele dostavby Dukovan by podle některých opozičních stran neměly být připuštěny ruské a čínské firmy.