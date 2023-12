Hypoindex: Průměrná sazba hypoték počátkem prosince stoupla na 6,02 procenta

Průměrná sazba hypoték na počátku prosince stoupla na 6,02 procenta z listopadových 6,01 procenta, vzrostla tak po šesti měsících poklesech. Od začátku roku se průměrná sazba hypoték snížila o 0,32 bodu. Vyplývá to z údajů Swiss Life Hypoindexu, který se zpracovává na základě údajů k pátému pracovnímu dni každého měsíce. Metodika odráží aktuální průměrnou nabídkovou sazbu hypotečního úvěru pro 80 procent hodnoty nemovitosti.



"V prosinci se Swiss Life Hypoindex ustálil na 6,02 procenta, což je jen o tři desetiny méně než v lednu 2023. Uvidíme, zda Česká národní banka na svém prosincovém zasedání sáhne ke snížení základních úrokových sazeb. Nicméně i pokud je sníží už letos, je otázkou, zda i jednotlivé banky sníží svoje sazby okamžitě, nebo si to ponechají až na každoroční rozjezd hypotečního trhu, tedy na jaro 2024,“ uvedl analytik Swiss Life Select Jiří Sýkora.



Měsíční splátka hypotečního úvěru na 3,5 milionu korun sjednaného do 80 procent odhadní ceny nemovitosti při splatnosti 25 let a průměrné nabídkové sazbě 6,02 procenta se v prosinci nepatrně zvýšila, a to o sedm korun na 22.589 korun.



Nejvýraznější pokles úrokových sazeb zaznamenaly hypotéky fixované na jeden rok. Úrokové sazby hypotéky do 80 procent zástavní hodnoty nemovitosti (LTV) klesly o desetinu na 6,35 procenta a u hypoték pro mladé do 36 let (LTV nad 80 procent) o 0,09 procentního bodu na 5,95 procenta. Hypotéky pro mladé s fixací na jeden rok jsou tak další, které banky společně s tří a pětiletými fixacemi u LTV do 80 procent nabízejí pod hranicí šesti procent.



Tříleté fixace hypoték zlevnily o čtyři body. Hypotéky do 80 procent LTV nabízejí banky v průměru za 5,87 procenta a s LTV nad 80 procenta za 6,21 procenta. Nepatrně klesly i sazby pětiletých fixací, a to o jeden bod na 5,8 procenta u hypoték s LTV do 80 procent a na 6,14 procenta s LTV nad 80 procent.



Sazby hypoték fixovaných na deset let v průměru vzrostly o 17 bodů a banky je nabízejí mladým za 6,39 procenta a ostatním za 6,05 procenta. Hypotéky pro mladé s fixací na deset let jsou tak nyní nejdražší na trhu.



Za zdražováním desetiletých fixací stojí podle Sýkory mimo jiné zřejmě i nedávné schválení novely zákona o spotřebitelském úvěru. Ta od ledna příštího roku zvýší poplatek za předčasné splácení hypoték. Banky si tak nově budou moci účtovat čtvrt procenta ročně ale maximálně jedno procento nesplacené jistiny. Podle bank není však poplatek dostatečný, aby vykryl jejich rizika. Dá se tak očekávat, že desetileté fixace zažijí v příštích letech výrazný útlum.



"Letošní rok byl ve znamení vyčkávání a opatrného zvyšování zájmů žadatelů o nové hypotéky. Tento zájem lze přičítat snížení cen nemovitostí v průběhu roku a také k jakémusi 'smíření se' s vyššími sazbami ze strany klientů. Dalším faktorem pro oživení trhu bylo to, že ti, kteří odkládali koupi své nemovitosti, prostě již déle čekat nemohli,“ shrnul vývoj letošního roku Sýkora.



Vyšší produkce hypoték je nyní vidět hlavně u bank, které nabízí tzv. akční sazby, řekla ČTK hypoteční specialistka společnosti FinGO Jana Vaisová. Ještě větší nárůst očekává začátkem příštího roku 2024. I když cena zdrojů na mezibankovním trhu od počátku října letošního roku klesá u všech fixací, nejvíce se to v nabídkových úrokových sazbách hypoték projevilo u krátkodobých fixací na jeden rok a tři roky, doplnil zemský ředitel společnosti 4fin Vratislav Jůza. Tříletá fixace je podle něj v současnosti i vzhledem k očekávanému snížení úrokových sazeb nejvíce poptávaná.