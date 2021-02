Rozbřesk: Průmysl zadržuje propad ekonomiky a ztráty dluhopisů neberou konce

Kontrast, který vidíme v Česku, ve vývoji nálad i tržeb mezi průmyslem a službami, není v Evropském měřítku nijak výjimečný. Potvrdily ho i v pátek zveřejněné předběžné indexy nákupních manažerů ve vybraných zemích eurozóny. Nepřekvapily slabší výsledky PMI za služby, na které primárně směřují restrikce, ale spíš velmi silná čísla u průmyslu.

Když se podíváme třeba jen na Německo, jako na nejsilnější ekonomiku eurozóny a našeho hlavního obchodního partnera, vidíme nejenom tříleté maximum PMI v průmyslu, ale i silné zahraniční zakázky slibující velmi dobré výsledky tohoto odvětví i pro další měsíce. Pozitivní vývoj dokonce i v případě zaměstnanosti, nicméně určité negativní signály přehlédnout rozhodně nelze. Především jde o nedostatek vstupů a dopravní kapacity, které mohou prodlužovat realizaci zakázek a stimulovat výrobní inflaci. Komplikace s plynulostí výroby by v každém případě byla velmi nepříjemnou komplikací, neboť průmysl je de facto jediným odvětvím, které zadržuje německou, respektive evropskou ekonomiku před dalším poklesem. Firmy nicméně zůstávají ohledně blízké budoucnosti velmi pozitivně naladěné, což lze nepochybně přičíst víře v úspěch vakcinace.



Už dnes by tento optimismus mohlo potvrdit i Ifo, a to především pokud jde o subindex očekávání. Asi nepřekvapí slabé výsledky za služby, nicméně silný průmysl by měl jejich negativní efekt výsledek zcela eliminovat. Zítra přijde na řadu inflace v eurozóně, která by se mohla podle trhů dostat do blízkosti jednoho procenta. Z pohledu ECB však tento posun nebude asi nijak významný, protože měnově politická linie je v podstatě pevně narýsovaná. Ve středu český dluhopisový trh čekají další tři emise státních bondů v hodnotě 14 mld., které mají spoluvytvářet rekordní likviditní balík, jenž bude MF letos potřebovat pro krytí splatných papírů, a především pak plánovaného schodku ve výši půl bilionů korun. Pozornost u nás si však nejspíše dál udrží aktuální kovidová čísla, která pro ČR nevyznívají zatím nijak nadějně, natož pozitivně. Při pohledu na jejich dosavadní trend se hned tak o nějakém rozvolňování mluvit rozhodně nedá, byť tolik sledované číslo R v neděli symbolicky pokleslo.





*** TRHY ***



Koruna

Koruna se v pátek držela v těsné blízkosti hranice 25,90 EUR/CZK a prozatím tak rezignovala na další zisky. Vzhledem ke globálnímu sentimentu nebo domácím kovidovým číslům to není až tak překvapivý výsledek. Trhy sice dál sázejí na rychlé zvyšování úrokových sazeb ČNB, nicméně tuzemské prodlužování pandemie může ČNB tlačit k alternativnímu – pandemickému – scénáři. A zatím ani ono světélko na konci tunelu v podobě očkování u nás, zdá se, zatím příliš nezabírá. Tuzemský dluhopisový trh tento týden čeká na další tři emise státních papírů, které mají pomoci vykrýt rekordní deficit i dluhovou službu.



Zahraniční forex

Indexy podnikatelských nálad v eurozóně sice nevyzněly příliš přesvědčivě, to však delším úrokovým sazbám v západní Evropě a USA nezabránilo, aby pokračovaly ve strmém růst. vše přitom táhnou tržní inflační očekávání. Aneb kombinace úspěšné očkovací kampaně a konce epidemie v USA s masivními fiskálními, resp. monetární stimuly trh nutí přemýšlet o tom, jaká bude inflace. Inflační očekávání zabudované do desetiletých dluhopisů USA např. již v pátek dosáhly 2,24 % - viz graf: 10-Year Breakeven Inflation Rate (T10YIE) | FRED | St. Louis Fed

Tento týden bude poměrně chudý na události, přičemž dnes dopoledne bude stát za pozornost index německé podnikatelské nálady Ifo. Dá se očekávat, po dobrý pátečních PMI (za německý průmysl), že čísla nebudou špatná a mohou podpořit euro.



Ropa

Výrazněji zkorigovala v pátek cena ropy, konkrétně -2,3 % a barel WTI tak uzavřel těsně na 59 dolary.



Akcie

Páteční obchodování na Wall Street se neslo spíše v poklidném duchu. Všechny tři hlavní indexy uzavřely bez větších změn proti čtvrtečnímu závěru a na další větší výprodej tak už v závěru týdne nedošlo. Dařilo se finančnímu sektoru – banky s rostoucími výnosy dluhopisů dál navyšovaly zisky. Dařilo se i základním materiálům nebo průmyslovým titulům, z nichž nejvíce vyčnívaly aerolinky. Jednotlivé indexy uzavřely následovně: Dow Jones +0,01 %; S&P 500 -0,19 %; Nasdaq Composite +0,07 %.