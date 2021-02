Rozbřesk: Ifo potvrzuje příznivější očekávání německých firem

Už páteční indexy nákupních manažerů naznačily zlepšování situace v německém průmyslu a včerejší výsledky Ifa tento závěr znovu potvrdily. Celkově se Ifo opět zlepšilo, a to jak z pohledu hodnocení současné situace firem, tak jejich očekávání pro příští měsíce. Už potřetí za sebou se tak zvyšuje optimismus německých firem, dokonce navzdory tamnímu lockdownu.

Výraznou roli v tomto směru sehrává průmysl, kterému se daří díky exportu fungovat i v době uzávěr. Navíc firmy téměř ve všech průmyslových oborech očekávají, že jim exportní zakázky porostou i v dalších měsících. Vedle chemického průmyslu a strojírenství i automobilovému průmyslu a výrobcům elektrických zařízení. Horší výsledky zakázek předpokládají pouze nábytkářské firmy a podniky v oblasti oděvního průmyslu.

S blížícím se koncem lockdownu se alespoň mírně zlepšila nálada i v obchodech a ve dokonce i ve službách. Jak uvádí Ifo Institut, nadějně hledí poprvé do budoucna i cestovní ruch. Jestli se (nejenom) jeho očekávání příznivější letní sezóny skutečně může naplnit však ukáže až další vývoj pandemické situace, která je stále o poznání lepší než ta česká. V každém případě může německá ekonomika dál spoléhat především na průmysl, nicméně dosavadní vývoj v dalších odvětvích bude výsledky celého hospodářství táhnout dolů. Byť jsou firmy z pohledu budoucího vývoje optimistické, stále vnímají vysokou míru nejistoty, s níž se musí už od začátku pandemie vypořádávat.



České ukazatele firemního sentimentu přijdou na řadu už zítra, avšak už nyní je docela jasné, že uvidíme podobné trendy jako v Německu. A tedy relativně optimistický průmysl na jedné straně a aktuální skepsi ve službách na straně druhé. Na rozdíl od Německa se však ani známky optimismu z konce pandemie nebudou nejspíše hned tak materializovat, protože jak ukazují i dnešní pandemická čísla, situace v ČR se dál zhoršuje.

Za včerejšek přibylo dalších přes 11 tisíc nakažených, zatímco minulé pondělí to bylo „jen“ 8.901. Relativně vysoká zůstává i míra pozitivity testů. Na zlepšení pandemické situace si tak ČR bude muset ještě nějaký čas počkat a je otázkou, zda toto vyčkávání zásadním způsobem zkrátí zavedení respirátorů třeba do hromadné dopravy, které má platit od středeční půlnoci. Začátek roku se tak minimálně v ČR z ekonomického pohledu rozhodně nevyvedl.



TRHY

Koruna

Koruna v průběhu včerejšího obchodování posílila o pár haléřů a vrátila se tak pod hranici 25,90 EUR/CZK. Vzhledem k tomu, že kalendář ekonomických zpráv je v podstatě prázdný, zůstává hlavním hybatelem dění v zahraničí, které zatím koruně k dalším ziskům nepomáhá. O něco živěji bude na bondovém trhu, který už ve středu očekává tři emise státních dluhopisů v hodnotě do 13 mld. korun se splatností zhruba tří až devatenácti let. A živo bude na trhu i v březnu, na který MF chystá emise státních bondů v hodnotě až 52 mld. korun plus deset miliard v krátkodobých státních pokladničních poukázkách. Stát si tak postupně vytváří polštář na krytí letošního schodku svého rozpočtu a na krytí splatných závazků.



Zahraniční forex

Eurodolar včera profitoval z dobrých výsledků německé podnikatelské a z faktu, že výnosy amerických vládních dluhopisů nakonec v průběhu americké obchodní seance korigovaly směrem dolů.



Trhy dluhopisů přitom zůstávají velmi volatilní, a to v důsledku očekávání rychlého oživení ekonomiky, které může přinést nejen růst cen komodity, ale i dalších produktů a služeb. Napjatě se přitom bude čekat na středeční vystoupení šéfa Fedu J. Powella v Kongresu, který by měl přednést pravidelný půlroční komentář k vývoji ekonomiky. V něm se bude muset vyjádřit k tomu, jak vidí aktuální růst tržních inflačních očekávání a jak bude Fed reagovat na vývoj pandemie, která se zdá být díky úspěšnému očkování v USA již pod kontrolou. Do středy odpoledne tedy spíše očekáváme eurodolar ve vyčkávací pozici.



Ropa

Ceny ropy pokračují v rychlém růst, když jeden barel Brentu již překročil úroveň 65 USD. Jestliže již na počátku roku byl trh s ohledem na politiku OPECu napjatý, tak nyní se ke všemu přidaly problémy s nečekanou zimou v Texasu. Překvapivě tuhý mráz snížil těžby plynu v tomto jižním státě o 30 %, ten přitom pokrývá 1 spotřeby USA.