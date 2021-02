Rozbřesk: Vidina tvrdších opatření drží korunu pod tlakem

Česká koruna se s vidinou tvrdého omezení ekonomického života dostala pod tlak, překročila zpátky úroveň 26,00 EUR/CZK a dál slábne. Na vině je v posledních týdnech výrazně horší průběh pandemie v Česku než ve většině ostatních evropských zemích a narážení zdravotního systému na své limity, které pravděpodobně povede k omezení pohybu mezi okresy a sadě tvrdších vládních nařízení.

Trhy jsou v tomto světle také opatrnější se sázkami na růst úrokových sazeb, a to se koruně logicky příliš nezamlouvá.



Na druhou stranu, pro další pohyb české měny bude nakonec klíčové, zda trhy vydrží hrát “pozitivní vakcinační příběh” - sázet na to, že podobně jako v Izraeli dojde i ve většině Evropy od konce druhého kvartálu k trvalému rozvolňování sociálních kontaktů a mobility ve společnosti. V takovém případě by i centrální banka měla kráčet po trajektorii načrtnuté v poslední prognóze, která nakonec míří k vyšším sazbám a silnější koruně.



Tento “pozitivní vakcinační příběh” by ve finále nemělo narušit ani aktuální selhávání českého státu při boji s třetí vlnou pandemie. Horší by byl krach vakcinace způsobený například novými kmeny, odolnými vůči dostupným vakcínám.



Pokud vakcinační optimismus na evropských trzích přetrvá, měla by se koruna dříve nebo později stabilizovat. Ostatně i s pomocí českých exportérů, kteří sice čelí také výrazné nejistotě, ale podle posledních průzkumů ČNB jsou jen velice málo zajištění proti případným pohybům kurzu...



TRHY

Koruna

Česká koruna po proražení 26,00 včera vystoupila až nad 26,20 EUR/CZK. Obavy z tvrdších opatření ji mohou krátkodobě oslabit ještě výrazněji (silnější mety jsou na 26,30 a 26,50), pak ale sázíme spíš na stabilizaci a návrat k silnějším hodnotám na vlně vakcinačního optimismu… (viz úvodník).



Zahraniční forex

Americký dolar se díky výraznému výprodeji na akciových trzích a nízkému apetitu po rizikových aktivech začal opět dostávat trochu do kurzu a během včerejšího dne posílil zpět pod 1,22 EUR/USD. Dnešní americké podnikatelské nálady (Chicago PMI a spotřebitelská nálada UniMichigan) pravděpodobně náladu příliš nepozvednou, což může hrát dolaru alespoň krátkodobě do karet.