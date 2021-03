Americké akcie zamířily dolů; při klidných výnosech a bez zásadních zpráv

Po ostrém startu do nového týdne akcie zabrzdily. Evropské indexy začaly lehkým poklesem, který ale dokázaly během dne změnit v růst. Později se ovšem do hry vložila Amerika, která míří dolů a postupně obírá o intradenní zisky také Evropu. S&P 500 klesá o 0,6 procenta, Stoxx Europe 600 je o 0,2 procenta v plusu. Zhoršení kondice je nejvíc znát na Nasdaqu ztrácejícím přes procento.







Za vývojem vidíme nejvíce reakci na včerejšek, který byl možná pro akcie až příliš rychlý. Z nových zpráv je tu čínské varování před bublinou, které by však nemělo mít příliš velký dopad. Ani pohyb dluhopisů dnes nevzbuzuje nedávné obavy, když výnosy míří vesměs mírně dolů. Inflace v eurozóně nijak nepřekvapila. Z ECB zaznělo, že je třeba čelit strmé výnosové křivce. Centrální banka by na to však určitě nešla přes zvedání krátkého konce takže pro trhy jde spíše o ujištění o pokračující podpoře.

Eurodolar kolem 1,2000 narazil na podporu a odrazil se k 1,2070. Vzhůru dnes mířila také libra. Koruna naopak slábne zpět k 26,20 za euro. Zlato je za dnešek výš, ropa se nakonec obchoduje poblíž včerejšího závěru.





Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 17:57 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 26.1950 0.1944 26.2492 26.1219 CZK/USD 21.6855 -0.0461 21.8575 21.6855 HUF/EUR 364.1607 0.0780 364.8931 363.1900 PLN/EUR 4.5399 0.1832 4.5447 4.5284

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.8162 0.3120 7.8168 7.7607 JPY/EUR 128.9290 0.2274 128.9450 128.1878 JPY/USD 106.7480 -0.0136 106.9540 106.6650

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8655 0.0110 0.8664 0.8637 CHF/EUR 1.1041 0.1910 1.1058 1.1003 NOK/EUR 10.2509 -0.7336 10.3595 10.2261 SEK/EUR 10.1343 -0.2350 10.1680 10.1249 USD/EUR 1.2078 0.2403 1.2081 1.1992

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.2786 -0.6009 1.2927 1.2784 CAD/USD 1.2613 -0.2400 1.2698 1.2610