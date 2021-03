Rozbřesk: Nezvládnutá čtvrtá vlna pandemie versus rozvolňování v Německu

Nezvládnutá třetí a čtvrtá vlna pandemie Česko uvrtává do vlny pesimismu, která se nejvíce projevuje v nejpostiženějších službách – cestovním ruchu, pohostinství, hoteliérství a části obchodu. Pohled do zbytku Evropy, který je určující pro zahraniční poptávku, však zdaleka tak pesimistický není. V sousedním Německu jsou přírůstky nových nakažených (po přepočtu na obyvatele) oproti Česku zhruba desetinové, dál klesají a od pondělka vedly naopak k uvolnění vládních nařízení – do škol se vrátili žáci základních škol a otevřeli se opět kadeřnictví a některé další vybrané služby. Rozvolňování má postupovat v dalších pěti krocích…, za předpokladu, že se bude situace dál vylepšovat (od 8.3. se teoreticky mohou otevřít sportoviště pro 10 a méně sportovců).

To je ostrý kontrast oproti Česku, kde je situace “nezvládnutá” a naopak vedla k nejtvrdším opatřením od jara 2020. V Itálii a Francii se situace v posledních týdnech začala na rozdíl od Německa lehce zhoršovat, přírůstky nově nakažených jsou ale i tak oproti Česku zhruba čtvrtinové. I proto je pravděpodobné, že česká ekonomika bude za zbytkem Evropy v prvním a pravděpodobně i druhém kvartále zaostávat.

Na druhou stranu, světlo na konci tunelu v podobě “vakcíny” nadále svítí i v Česku. Stále platí, že pro výraznější uvolnění opatření by mělo stačit do léta proočkovat především starší populaci (65+) a zbytek práce by mělo odvést počasí. V takovém případě by měla celá Evropa zejména ve třetím kvartále zažít výraznější ekonomické oživení tažené dnes “decimovanými” službami. Domácnosti v Německu (i v Česku) vytvořily za poslední rok poměrně výrazné úspory – kvůli odkladu spotřeby.

A díky výrazným vládním stimulům zatím nečelí výraznějšímu nárůstu nezaměstnanosti. Dá se předpokládat, že spotřeba se jednoduše s uvolněním opatření rozjede podobně jako v létě 2020 a nejvíce “odpírané” služby posílí nejvíce. Podle průzkumu společnosti YouGov chce skoro 60 % Němců jako první věc po uvolnění opatření navštívit restauraci a další třetina začít cestovat. Něco podobného asi zažijeme i v Česku...tedy pokud český stát neselže v klíčovém projektu očkování.





*** TRHY ***



Česká koruna

Česká koruna se drží v blízkosti 26,20 EUR/CZK a opět jako by postrádala nové impulsy k pohybu. Podle očekávání si zvykla na tvrdší vládní opatření a překvapivě jí během včerejška nevadil ani výprodej akcií, reflektovala spíše stabilitu na eurodolaru. Stabilizace koruny však automaticky neznamená, že koruna začne v nejbližší době opět nabírat sílu k ziskům.



Zahraniční forex

Další den a další výprodej dluhopisů. Výnosy šly včera globálně nahoru, ačkoliv americká data (ADP report i ISM ve službách) lehce zklamala. Na eurodolaru se to však vůbec neprojevilo. Před pátečními oficiálními statistikami z amerického trhu práce bude muset trh sledovat týdenní žádosti o podporu a vystoupení šéfa Fedu Powella.



Po včerejším zasedání polské centrální banky je jasné, že NBP expanzivní politiku nemění. To v praxi znamená, že hrozba intervencí proti PLN zůstává, úrokové sazby setrvávají na 0,10 % a quasi-QE bude pokračovat. Což je však podstatné, tak podle nové prognózy bude NBP zjevně ignorovat vysokou inflaci. Ta má přestřelovat cíl (2,5 %) po celou dobu dvouletého horizontu měnové politiky. Pro zlotý jsou to v součtu negativní zprávy s tím, že bude zajímavé si v pátek odpoledne poslechnout guvernéra NBP.