Developer CTP Group chce vstoupit na burzu v Amsterdamu

Developerská skupina CTP Group, která se specializuje na stavbu průmyslových a logistických nemovitostí a působí převážně na českém trhu, chce vstoupit v následujících týdnech na burzu cenných papírů v Amsterdamu. Hrubý výnos by měl dosáhnout zhruba 900 milionů eur (23,5 miliardy korun). Skupina to dnes sdělila ve své zprávě.



"Celosvětově jsou výhledy logistických nemovitostí velmi atraktivní. Současná situace urychlila několik faktorů, mezi nimi například masivní růst e-commerce, který vede k dlouhodobé skokové změně poptávky po logistických službách a prostorech," uvedl generální ředitel CTP Remon Vos.



Oznámená nabídka se týká 15 procent akcií společnosti CTP, které poskytne jediný akcionář skupiny a generální ředitel Remon Vos. Ten po dobu jednoho roku zůstane většinovým akcionářem společnosti. Nabídka bude primárně zpřístupněna institucionálním investorům. Finančním poradcem společnosti je N.M. Rothschild & Sons Limited.



Skupinu CTP Group založil Nizozemec Remon Vos v roce 1998 v České republice. Před pěti lety CTP vstoupila na další trhy v regionu. Kromě Česka působí na Slovensku, v Maďarsku, Srbsku, Rumunsku, Polsku a nově v Maďarsku. V Česku na konci června firma vlastnila 3,46 milionu metrů čtverečních ploch v 54 areálech.



Letos by CTP chtěla začít stavět tři projekty v Polsku, a to ve Varšavě a Katovicích, celkový objem investic je přes pět miliard korun. V Rakousku by měla začít stavbu logistických projektů poblíž Vídně.



Hrubý příjem z pronájmu CTP Group loni meziročně vzrostl o 15 procent na 344 milionů eur (8,8 miliardy korun). Na konci roku 2020 měla ve výstavbě 740.000 metrů čtverečních pronajímatelných ploch, které budou dokončeny letos. Aktuálně vlastní budovy o rozloze 6,3 milionu metrů čtverečních.

Skupina provozouje 28 velkých logistických parků v Česku, Rumunsku, Slovensku, Maďarsku a dalších zemích a je podle svých slov největším takovým provozovatelem ve východní Evropě. V nejaktuálnějším reportovacím roce generovala zisk před zdaněním 290 milionů EUR a měla 400 zaměstnanců. Z nabídky institucionálním investorům chce získat 800 milionů až 1 miliardu EUR, cotivala ze sdělení agentura Reuters. Výtěžek chce firma použít na financování splátek dluhu a nákup nemovitostí.

