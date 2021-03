Bloomberg: Svět nemá dost lipidů pro mRNA vakcíny proti covidu-19

Pokud jsou mRNA vakcíny průlomovým lékem pandemie, pak jsou miniaturní lipidové kuličky, které je přivádějí do buněk lidí, neopěvovanými hrdiny. A svět zoufale potřebuje obou mnohem více, píše agentura Bloomberg.



Třeba společnost BioNTech SE ještě před rokem kupovala jen několik gramů lipidů na podporu programu vývoje léků, o kterých si většina lidí myslela, že jsou daleko od toho, aby se staly hlavním proudem. Nyní tlačí na německé chemické firmy jako KGaA a Evonik Industries, aby výrazně zvýšily produkci této suroviny, což je důležité pro to, aby spolu s partnerem mohly uskutečnit letošní plánované dodávky dvou miliard dávek jejich vakcíny proti covidu-19.



"Potřebujeme kila a kila a kila této hmoty," řekl finanční ředitel BioNTechu Sierk Poetting. Lipidy označil za jednu z věcí, kterou potřebují nejnaléhavěji.



A producenti z toho těží. Firma dnes předpověděla rekordní zisk v letošním roce. Upozornila právě na rostoucí poptávku po lipidech pro vývojáře vakcín.



Lipidy se katapultovaly na vrchol světového seznamu priorit v oblasti zdravotní péče, protože vakcíny od firem Pfizer/BioNTech a Moderna, ale také další, které vyvíjejí CureVac a , se bez nich neobejdou. Messenger RNA, genetický materiál, který je centrem těchto vakcín, potřebuje ochranný obal složený z lipidových nanočástic, aby se mohl úspěšně dostat z továrny do paže člověka a odtud dovnitř lidských buněk. A jak vlády chtějí stále více vakcín proti covidu-19, úředníci zjišťují, že výroba většího množství lipidů není tak snadná.



Na důležitost lipidů upozornil také americký průkopník tkáňového inženýrství a regenerační medicíny Robert Langer, který je spoluzakladatelem firmy Moderna, jednoho z vývojářů mRNA vakcín a léků. "Myslím si, že lidé si neuvědomují, jak důležité jsou doručovací systémy pro všechny druhy léků," říká Langer. Dodává, že stále složitější léky si vyžádají stále více práce na systémech doručení a bude třeba řešit stále více problémů. "Lipidové nanočástice budou velkou částí výzbroje," říká.



Kromě dvou miliard plánovaných dávek vakcíny proti covidu-19 firem Pfizer/BioNTech plánuje Moderna vyrobit jednu miliardu dávek a CureVac dalších 300 milionů. Tyto a také další společnosti rovněž postupují ve vývoji dalších produktů mRNA. To prudce zvyšuje poptávku po lipidových nanočásticích.



Přední výrobci léků a chemikálií si toho již všimli. Německý se tak v únoru dohodl na urychlení dodávek lipidů firmě BioNTech a o týden později ji následoval Evonik.



Evonik také znovu využívá nádrže a nádoby ve svých dvou továrnách v Německu a kupuje nová zařízení pro proces čištění. "Obvykle tento proces ve farmaceutickém průmyslu trvá rok nebo dva. Nyní je potřeba to udělat víceméně za pár měsíců," řekl šéf zdravotnické divize Evoniku Thomas Riemeier.