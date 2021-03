Nezaměstnanost v ČR v únoru zůstala na lednových 4,3 procenta

To máte pravdu, jenže v tom Německu neměli vládu, která držela minimálku na 8.000 Kč jako to bylo za časů naší slavné opozice. Pokud se podíváte na předkoronavirové období, tak to vše letělo dobrým směrem tj. nahoru. A právě nezaměstnanost na nízké úrovni je pro růst platů klíčová.

PetMa



je jedno kolik je minimálka důležité je co si za ni člověk pořídí a v tomto kontextu jsme na tom hůře než před pár lety, ale kdo to nechce vidět tak vidí jen nominální cifry :o) Mike