Mall.cz údajně zvažuje vstup na burzu, v úvahu připadá i Praha

Kupovat nebudu, nepřijde mi to tak zajímavý, jelikož v tom nevidím extrahodnotu, kterou bych chtěl vlastnit. Nicméně jinak to celkem vítám, jen víc a víc podniků na burzu, ať se zbaví náš trhu stigmat typu AAA a Zentiva. Ideálně ať jdou jako primární trh Amsterdam s okamžitým duálním listingem v CZ a PL, nestala by se z toho další Kofola, ale spíš Avast, a časem to naláká i pro mne zajímavější společnosti. :)

netix