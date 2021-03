Dimon: Investování se musí učit, obligace bych si nekoupil

Ředitel banky Chase & Co. Jamie Dimon hovořil na Bloomberg Markets o tom, že sílí konkurence ze strany technologických firem a fintechu, nicméně podle jeho slov dokáže uspět i v novém prostředí. Pomoci jí v tom má mimo jiné intenzivní využívání umělé inteligence. Jak se Dimon dívá na demokratizaci investování a další aktuální témata?



Dimon míní, že každý býčí trh přináší větší zájem veřejnosti o investování, což je v pořádku, ale investoři by „měli dělat své domácí úkoly“. Jinak řečeno, měli by se investování učit stejně, jako se třeba musí učit své hře hráči tenisu. K tomu Dimon dodal, že když jeho dcera poprvé investovala, myslel si, že by bylo lepší, kdyby prodělala, protože to by ji donutilo se skutečně naučit investování. Ředitel pokračoval s tím, že on sám začal investovat ve třinácti a jeho otec jej učil číst firemní rozvahy.



Co si Dimon myslí o stimulaci a současném stavu ekonomiky? Podle jeho názoru mají v něčem pravdu jak zastánci, tak odpůrci fiskální stimulace. Existuje totiž řada lidí a firem, které potřebují podporu a pomoc. Na druhou stranu ji ale získávají i ti, kteří ji nepotřebují. Někdy tak dochází k tomu, že vláda prostě plošně rozdává peníze. Je tedy třeba dávat pozor, aby stimulaci nepřehnala. Z přehřívání ekonomiky Dimon podle svých slov velké obavy nemá, i když „desetileté vládní obligace by si nekoupil“.



Řeč přišla i na změnu pracovních návyků a způsob práce. Dimon míní, že větší používání technologií, jaké nabízí například Zoom, vede k tomu, že lidé mezi sebou netvoří tak pevné pracovní vztahy. Posun k práci z domova pak podle něj povede k poklesu poptávky po komerčních nemovitostech. Budoucnost pak může přinést „hybridní přístup“, kdy lidé budou den nebo dva v kanceláři a pak zase den či dva budou pracovat z domova. Návrat do kanceláří je ale podle šéfa důležitý. Lidé se totiž ve vzájemné interakci lépe učí, posiluje se firemní kultura a podobně.



Ohledně popularity SPACS, tedy společností vstupujících na burzu s cílem koupit společnost jinou, ředitel uvedl, že je třeba být opatrný. I když jsou společnosti, které mají smysluplný plán, nejsou to podle něj všechny.



Jaká je budoucnost Londýna jako jednoho z nejvýznamnějších světových finančních center? Dimon řekl, že kdyby žil ve Velké Británii, zajímalo by jej, jak bude jeho země po brexitu schopná konkurovat jiným ekonomikám. Londýn podle něj sice zůstane finančním centrem, ale část těchto aktivit se přesune do jiných evropských měst, jako je Dublin, Paříž či Amsterodam. Tento přesun je již nyní patrný, by přitom preferoval udržet aktivity v Londýně, protože to je nejlevnější a nejefektivnější.



Zdroj: Bloomberg Markets