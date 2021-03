Amerika se těší na peníze od vlády a přidává se k evropskému růstu

Směr hlavních akciových trhů se během dne srovnává, a to tím lepším směrem. Rozdíly ve výkonech jednotlivých indexů jsou však velké. Na jedné straně Frankfurt nebo Milán rostou o více než 3 procenta a výrazně přidávají i další evropské indexy, na straně druhé Nasdaq vystoupal zatím jen k nule. S&P 500 roste o necelé procento, když americké trhy stále tíží hlavně zaostávající technologický sektor. Podobné je to i v Praze, když zdejší burzu stáhl lehce do záporu padající .



Jinak se ovšem daří bankám, automobilkám, průmyslu, aerolinkám a obecně opět zavládla silná hra na cyklus a oživení ekonomiky. Dluhopisové výnosy se zvedly v USA i Německu na 10Y asi o 3 bazické body, kde se ustálily a akcioví investoři tento vývoj dnes tolik neřeší.

V centru pozornosti je při absenci jiných zpráv znovu americký fiskální stimul. Balík opatření ještě musí znovu do Sněmovny reprezentantů po změnách v Senátu, ale to by už neměla být vážná překážka a čeká se, že první várka peněz dorazí spotřebitelům už za několik dní. Ministryně Yellenová mezitím ujišťovala, že stimul přinese velmi silné ekonomické oživení.

Eurodolar pokročil opět o něco níž a obchoduje se na 1,1860. Zlato klesá o 1,2 procenta. Koruna značně slábne k dolaru při kurzu 22,25, ale zhoršuje se i její kurz k euru.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 17:37 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 26.4123 0.2713 26.4366 26.3040 CZK/USD 22.2710 0.7829 22.2770 22.0710 HUF/EUR 367.8400 0.2880 368.2500 366.6600 PLN/EUR 4.5959 0.1229 4.6059 4.5753

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.7385 -0.0129 7.7626 7.7370 JPY/EUR 129.0850 0.0399 129.3103 128.7590 JPY/USD 108.8585 0.4466 108.8700 108.3100

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8585 0.1744 0.8618 0.8568 CHF/EUR 1.1097 0.0258 1.1104 1.1076 NOK/EUR 10.1052 -0.8409 10.2183 10.0959 SEK/EUR 10.1628 -0.0756 10.1915 10.1586 USD/EUR 1.1858 -0.4876 1.1932 1.1855

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.3038 0.3533 1.3096 1.2962 CAD/USD 1.2666 0.1106 1.2701 1.2628