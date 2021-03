Bloomberg: Tesla buduje v Texasu obrovskou baterii. Tajně

Elon Musk to asi nestihl dát vědět, v Texasu ale buduje obrovskou baterii pro připojení do tamní elektrické sítě. Ta v únoru uprostřed hlubokých mrazu skoro zkolabovala. by tím udělala velký krok do epicentra americké energetické ekonomiky, napsala agentura Bloomberg.

Projekt energetické úložiště v texaském Angletonu, městečku se zhruba 3000 obyvyteli ležícím jižně od Houstonu, rozjela společnost Gambit Energy Storage, dceřiná společnost Tesly. Baterie má mít výkon 100 MW. To by v horkém letním dnu umožnilo dodávat elektřinu zhruba 20.000 domácnostem.

Bloomberg svoje tvrzení staví na zápisech z katastru, zápisech pro americkou regulatorní komisi SEC i na vlastním pozorování. Projekt Gambitu prý původně vyvinula kalifornská společnost Plug Power, která v několika amerických státech provozuje baterie. se k žádostem o komentář nevyjádřila.

Musk se do Texasu nedávno přestěhoval z Kalifornie a jeho firmy rozšiřují v tomto státě svoje aktivity. Když se v únoru ocitly miliony Texasanů na několik dní bez proudu, vzal si Musk na paškál skupinu Ercot, neziskovou organizaci, která má na starosti dodávku elektrické energie pro více než 26 milionů lidí.

Vznikající bateriový systém je u Ercotu registrován a podle jednoho z vedoucích pracovníků této texaské neziskovky se datum komerčního provozu navrhuje na 1. června.

sice proslula jako výrobce elektrických aut, to je ale jenom jedna ze složek jejího podnikání. Několik let již expanduje do sektoru technologií pro rezidenční energie.

Produktová řada firmy ale už sahá i za hranice domácích sítí. Namátkou zmiňme bateriový projekt v jižní Austrálii, který může uskladňovat nadbytečnou energii vyrobenou během větrné noci na sousedící větrné farmě. Také má velikost 100 MG a v době spuštění, což bylo v roce 2017, to byl největší bateriový projekt na světě.

Analytik Alexander Potter ze společnosti Piper Sandler odhaduje, že Energy by do 30. let mohla představovat až 30 % celkových tržeb společnosti. Dnes je zhruba na 6 %. Potter, který má aktuálně nejvyšší cílovou cenu na Wall Street (1200 dolarů za akcii), ve svém výzkumu poukazuje především na potenciál softwarové platformy Autobidder, kterou firmy navrhla pro utility a která funguje jako systém pro účast na energetickém trhu na bázi vysokofrekvenčního obchodování.

Byznys Tesly v oblasti uskladnění energie roste procentuálně rychleji než její automobilový byznys, upozorňuje Daniel Finn-Foley z Wood MacKenzie Power and Renewables. podle také agresivně soutěží o cenu.

Musk sám loni během letního představování finančních výsledků prohlásil, že energetický byznys skupiny je v úhrnu větší než automobilový byznys. Texas by se podle Bloombergu nyní mohl stát epicentrem jeho impéria. Novou raketu tady testuje Muskova společnost pro průzkum vesmíru SpaceX, která hledá v Austinu inženýry pro síť Starlink, jež má v budoucnu umožnit přístup k internetu odkudkoli na Zemi.

Novou továrnu staví v East Austin, městské části Austinu, tentokrát pro chystaný elektrický pickup Cybertruck. První auta by měla začít vyrábět do konce roku.

Texas, který má bohaté zásoby plynu, ropy i velké zdroje větrné a solární energie, prochází v době narůstajícího využívání obnovitelných zdrojů energie proměnou. Únorová krize ale ukázala, jak křehký je v éře klimatických změn zdejší historický systém přepravy energií z velkých elektráren pomocí přenosových sítí. Díky obřím bateriím by šlo texaskou elektrizační soustavu přemodelovat podle rozptýlených středisek výroby elektrické energie, což by mohlo zajistit větší stabilitu, napsal Bloomberg.

