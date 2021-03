Evropské trhy zatím přešlapují, dluhopisy čeká inflace a další aukce

Akcie v Asii a nyní ani Evropě nejeví velkou motivaci k následování výrazného amerického růstu. Hlavní indexy na našem kontinentu balancují kolem nuly a Londýn je o půl procenta níž. Evropa však má tak trochu nahráno, když ji v poslední době tolik netížily technologie, takže ani jejich odraz nahoru se zde neodráží tak silně.

Sentiment se zřejmě začal otáčet a reflační hra ustupuje. To naznačuje nejen návrat peněz do techů, ale také konsolidace dluhopisů, které se krátkodobě přestaly vyprodávat. Včerejší aukce amerických 3letých dluhopisů dopadla dobře, když byla 2,7x přeupsána. Dnes se zatím americký 10Y výnos zvedá o 3 bazické body, což ale v kontextu poslední doby není nijak zvláštní pohyb.

Rozhodně se ovšem nedá říct, že by oblast výnosů a inflačních očekávání přestala být pro trhy zajímavá. Naopak ji stále považujeme za zásadní téma. V nejbližších dnech ještě budou následovat aukce 10- a 30letých dluhopisů v USA a dnes také vyjde americká inflace za únor. Dá se čekat její nárůst s přispěním energií; v příštích několika měsících ji navíc bude tlačit vzhůru efekt nižší srovnávací základny. S tím se ovšem počítá. Jádrová inflace by měla v únoru zůstat stejná jako v lednu. Případná vyšší inflační čísla mohou trhům bránit odklonit se už pryč od reflačního tématu a platí to jak pro dnešní CPI, tak pro páteční PPI, jež naznačí sílící nákladové tlaky.

Dlouho propíraný americký fiskální balík by dnes konečně měl projít Kongresem opětovným schválením ve Sněmovně reprezentantů. Třebaže jde o měsíce staré téma, stále nám dokazuje, že dokáže ovlivnit tržní sentiment.

Eurodolar se dál drží lehce pod 1,19. Zlato trochu ubírá ze včerejších zisků. Koruna je dopoledne klidná a vůči euru se obchoduje na 26,23. Mírně nižší domácí inflace se na obchodování neprojevila.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 09:56 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 26.2302 0.1153 26.2491 26.1623 CZK/USD 22.0525 0.1749 22.1005 22.0120 HUF/EUR 366.9881 0.1216 367.4100 366.4200 PLN/EUR 4.5761 -0.0780 4.5798 4.5663

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.7400 -0.0489 7.7416 7.7279 JPY/EUR 129.2830 0.0956 129.3090 129.1880 JPY/USD 108.6990 -0.0772 108.8650 108.6620

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8559 -0.0969 0.8567 0.8549 CHF/EUR 1.1050 0.0992 1.1052 1.1029 NOK/EUR 10.0734 -0.0374 10.1767 10.0701 SEK/EUR 10.1243 0.0545 10.1411 10.1104 USD/EUR 1.1894 -0.0618 1.1895 1.1872

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.2987 0.2208 1.3041 1.2953 CAD/USD 1.2656 0.1504 1.2679 1.2651