NYT: Jak moc zelené jsou elektromobily?

The si všímají toho, že automobilky po celém světě plánují přechod na výrobu elektromobilů. Například Volvo již nechce prodávat vozy se spalovacími motory po roce 2030, po roce 2035. NYT se v této souvislosti ptá na stejnou věc jako řada ostatních: Jak moc zelené jsou ale ve skutečnosti elektromobily?



Podle NYT většina elektromobilů dnes generuje méně emisí než vozy se spalovacími motory, ale do značné míry záleží na tom, kolik uhlí je spalováno pro výrobu elektřiny, která elektromobily pohání. Massachusetts Institute of Technology se pokusil srovnat dopad na přírodní prostředí na základě všech relevantních faktorů od emisí při výrobě vozu až po výrobu elektřiny. A výsledek je takový, že pokud elektromobil používá elektrickou energii vyrobenou průměrným mixem zdrojů v USA, téměř vždy jsou zelenější než vozy konvenční. I přesto, že výroba elektromobilů je emisně náročnější.



Například Chevrolet Bolt by měl podle NYT produkovat 189 gramů oxidu uhličitého na každou ujetou míli, zatímco Camry asi 385 gramů. Nový – F asi 636 gramů. Pokud by ale Bolt byl dobíjen ze sítě, kam elektřinu dodávají zejména uhelné elektrárny, (jako tomu je třeba na americkém středozápadě), může ze srovnání vyjít o něco hůř než hybridní Prius, ale stále je lepší než Camry. Jeremy Michalek z Carnegie Mellon University v této souvislosti zdůrazňuje roli uhlí. Podle něj nabíjení elektromobilu ve městech, jako je Pittsburg, může mít na životní prostředí horší dopad než používání vozu se spalovacím motorem.



Pozitivní by v tomto ohledu mohly být snahy o posun výroby elektrické energie směrem k obnovitelným zdrojům. Tím se ale neřeší všechny problémy spojené s elektromobily. NYT zmiňuje třeba těžbu kobaltu. Přibližně 70 % nabídky přichází z Konga a jeho dolů, kde se podle některých organizací hájících lidská práva využívá dětská práce a těžba probíhá za podmínek ohrožujících zdraví lidí. Výroba baterií je kvůli lithiu a jeho těžbě také značně náročná na vodu.



Lithiové baterie mají doposud také velmi nízkou míru recyklace. Podle vědců ale mohou být poté, co jejich kapacita klesne na úrovně nevhodné pro elektromobily, využívány jinde. Například jako nástroj skladování elektrické energie v domácnostech.



Následující graf ukazuje vývoj průměrných emisí z nově prodaných vozů v EU, a to na základě standardizovaných měření a z reálného provozu:







Zdroj: Twitter



Druhý graf srovnává průměrné emise podle jednotlivých automobilek. Nejnižší by měly být u PSA a Toyoty, naopak nejvyšší u Jaguaru a :







Zdroj: NYT, Twitter