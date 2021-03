Akcie čínské Baidu v Hongkongu debutovaly slabým výkonem

Akcie čínské internetové společnosti v první obchodní den na burze v Hongkongu nezpevnily. Naopak debutovaly slabým výkonem, který je svého druhu nejhorší od loňského podzimu. Uvedla to agentura Reuters. Slabý výkon podle analytiků odráží obavy investorů z příliš vysokého počtu nových úpisů na místní burze a také pochybnosti, zda je firma schopna pokračovat v silném růstu.



Baidu provozuje nejznámější internetový vyhledávač v Číně. Akcie firmy se dosud obchodovaly na americkém trhu Nasdaq a dnes v sekundární nabídce debutovaly na burze v Hongkongu.



Akcie zejména internetových firem v poslední době při vstupu na burzu zpravidla zpevňují, v některých případech velmi výrazně. Vlažnější postoj k čínským technologickým firmám se projevil už v nabídce akcií videoslužby Bilibili, která v sekundárním úpisu získala 2,6 miliardy dolarů, ačkoli na trhu se počítalo s vyšší částkou.



"My si myslíme, že to potrvá ještě několik čtvrtletí, než trh náležitě ocení snahu angažovat se v cloudu i jinde a než akcie ohodnotí jako komplexní internetový titul," poznamenala analytička Shifara Samsudeenová ze společnosti LightStream Research.



Společnost v Hongkongu debutovala s cenou 252 hongkongských dolarů za akcii a na této ceně i končila. Sekundární nabídkou si firma zajistila 3,1 miliardy USD (přes 68 miliard Kč).



Ačkoliv akcie skončily na ceně, na které začínaly, širší trh si vedl hůř. Hlavní index Hang Seng odepsal 1,34 procenta a den uzavřel na hodnotě 28.497,38 bodu.



I tak je výkon v první obchodní den pro nejhorší od loňského podzimu, jaký firma obchodovaná ve Spojených státech zažila při debutu v Hongkongu. Hůř si loni v září vedla společnost Yum China, jejíž akcie první obchodní den klesly o 5,3 procenta. Firma, která provozuje restaurace a která vznikla oddělením od mateřské firmy amerického řetězce KFC, tehdy prodejem akcií v Hongkongu získala 2,2 miliardy USD.



Slabý výkon akcií kontrastuje s mnohem příznivějším debutem jiných firem, jejichž akcie se letos v Hongkongu začaly obchodovat. Například akcie společnosti Kuaishou Technology při únorovém debutu zpevnily o 160 procent.



Firmy si přes burzu v Hongkongu od začátku roku zajistily prodejem akcií asi 31,4 miliardy USD (přes 692 miliard Kč), což je proti částce 8,6 miliardy USD ve stejném období loni nárůst zhruba na čtyřnásobek. Objevují se proto obavy, že poptávka po nových akciích už se vyčerpává.