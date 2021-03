Loď dlouhá jako Eiffelova věž zatarasila Suezský průplav a ropa skokově rostla. Obchodování v zámoří bylo smíšené.

Během obchodní seance v zámoří se obchodovalo smíšeně. Nejlépe si vedly energetické společnosti, banky a dopravní firmy. Investoři během dne sázeli především tedy na cyklické odvětví s vidinou již brzy otevřených ekonomik a silného ekonomického oživení. Na straně poražených dnes opět stál technologický sektor. Společnosti jako jsou Zoom Video Communications, Baidu Inc. A DocuSign Inc, byly mezi nejvíce zasaženými.



Aukce pětiletých státních dluhopisů přilákala investory, a výnosy na dlouhém konci výnosové křivky se držely v mezích okolo 1,6 %.

Zajímavé věci se dnes děly kolem ropy. WTI během dne posilovala o více jak pět procent, když v Suezském průplavu, který je jednou z nejvytíženějších obchodních cest, uvízla obří (400m na délku) nákladní loď napříč kanálem a zatarasila ho tak v obou směrech. Pro asi 12 % celkového světového obchodu je Suezský průplav jednoznačnou volbou obchodní cesty, a proto může dvoudenní blokáda ve finále znamenat značné zpoždění dodávek pro Evropu.



Bitcoin se dnes opět dostal do světel reflektorů poté, co Elon Musk přes twitter oznámil, že bude akceptovat kryptoměnu pro nákup vozu.



Dow Jones -0,01 %; S&P -0,54 %; Nasdaq -2,01 %