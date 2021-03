Čína v HDP na hlavu neporazí Spojené státy po 50 let. Pak rozhodne demografie, soudí ekonom

Spojené státy zůstanou bohatší než Čína ještě alespoň 50 let, tedy ještě dlouho poté, kdy by Čína měla překonat USA a stát se největší ekonomikou světa. Zpravodajskému serveru CNBC to řekl ekonom analytické společnosti Economist Intelligence Unit (EIU) Simon Baptist. "Myslím si, že je velmi nepravděpodobné, že se Čína dostane v HDP na obyvatele, což je naše měřítko bohatství, na úroveň USA už v příštích 50 letech, pokud vůbec," řekl Baptist.



Mezinárodní měnový fond (MMF) odhaduje, že HDP na hlavu v Číně za loňský rok činil 10.582,1 USD (235.000 Kč). Byl tak zhruba jen šestinový proti HDP na hlavu v USA, kde činil 63.051,4 USD.



Čínská ekonomika by podle Baptista mohla v nominálním dolarovém vyjádření překonat americkou ekonomiku a stát se největší ekonomikou světa kolem roku 2032. Dřívější odhady mluvily o roce 2034, kvůli pandemii však byl tento termín posunut na dřívější, uvedl Baptist.



Čínské ekonomice se podařilo rychle oživit z krize způsobené koronavirem a stala se loni jedinou velkou ekonomikou, která vzrostla, a to o 2,3 procenta. HDP Spojených států se podle amerického vládního úřadu pro ekonomickou analýzu naopak o 3,5 procenta snížil.



Americká ekonomika se "nakonec stane menší jen proto, že populace Číny je mnohem větší", řekl Baptist. Ve skutečnosti podle něj neznamená nic speciálního, když se překoná dolarová hodnota HDP, je to ale trochu milník.



Baptist je ale ve svém odhadu konzervativnější než třeba ekonomka Global Research Helen Quaová. Ta minulý měsíc CNBC řekla, že Čína překoná USA někdy v období let 2027 a 2028.





Podle Baptista se Čína stane na globální scéně další velkou mocností vedle USA. Která z těchto dvou bude silnější, závisí ale na tom, kde budou mít svoji moc. "Myslím si, že v Asii bude pro USA těžké zůstat po roce 2030 nejmocnější zemí, dlouho ale zůstanou zhruba na stejné úrovni," dodal.



Asie se stala důležitým kolbištěm v souboji o moc mezi USA a Čínou. Peking rozšířil svůj ekonomický a politický vliv v regionu, když se zdálo, že se USA pod vedením bývalého prezidenta Donalda Trumpa z oblasti stahují. Naopak nový prezident Joe Biden učinil z Asie prioritu své zahraniční politiky. Najal do své vlády několik prominentních odborníků na Asii a v jednom ze svých prvních zahraničních angažmá jako prezident se virtuálně setkal s lídry Japonska, Indie a Austrálie.



Na zlepšení vtahů mezi Čínou a USA pod vedením Bidenovy vlády to zatím ale nevypadá. Nedávné první setkání na vysoké úrovni mezi oběma zeměmi se hned v úvodu neslo ve znamení výměny urážek. Minulý týden pak USA a někteří západní spojenci uvalili sankce na čínské činitele a subjekty za porušování lidských práv v čínském Sin-ťiangu.



Biden na své první oficiální tiskové konferenci po nástupu do funkce řekl, že nedovolí, aby se Čína stala globálním lídrem.

(Zdroj: CNBC, čtk)