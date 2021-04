Rozbřesk: Jako by svět měl dvě tváře. Povzbuzení z USA, studené sprchy z Evropy

Jako by svět měl dvě tváře. Ze Spojených států přichází velmi povzbudivá ekonomická čísla, která ukazují na solidní oživení (naposledy silné payrolls), přírůstky nakažených jsou víceméně stabilizované a očkování probíhá více jak třikrát rychleji než ve většině evropských zemí. Evropa nejen že je pomalejší ve vakcinaci, ale na většině starého kontinentu se rozjíždí třetí vlna pandemie – s čestnou výjimkou Česka, kde se podle posledních čísel snad daří krotit již čtvrtou vlnu. I proto poslední čísla na rozdíl od USA nevypadala nijak přesvědčivě – na globální trhy orientovaný průmysl sice pořád jede vpřed, ale maloobchod zažil na začátku roku jednu z nejstudenějších “sprch” od začátku pandemie.



A i proto v tomto týdnu budeme s napětím vyhlížet výsledky českého maloobchodu, který podobně jako v celé Evropě výrazně propadl (o 9 %). Pohled do Německa a Polska, kde už únorová čísla byla zveřejněna, nic moc optimistického nevěští – únor byl podle všeho o něco lepší, ale změna byla spíše kosmetická. A to Česko v průběhu února a zejména března prošlo daleko tvrdším pandemickým vývojem a výraznějším omezením sociálních kontaktů než sousední Německo. Vedle čísel z maloobchodu jak Německo, tak i Česko zahlásí únorová čísla z průmyslu – podnikatelské nálady dál ukazují na pokračující optimismus. Nás ale bude zajímat, zda na některá odvětví (zejména automobilky) nedoléhají výrazněji výpadky v subdodávkách, popřípadě slabší domácí poptávka daná tvrdšími karanténními opatřeními.



Kromě evropských čísel se pozornost soustředí na jarní zasedání MMF a Světové banky. Hlavním bodem programu budou pandemií rozevřené nůžky mezi vyspělým a rozvíjejícím se světem. Podle odhadů MMF většina rozvíjejících se ekonomik očkuje jen velice pomalu a nedosáhne kolektivní imunity dříve než v roce 2023. V řadě z nich přitom pandemie nastartovala rychlý nárůst zadlužení a vysála dostupné finanční rezervy. Posilující dolar a vyšší dolarové výnosy současně odsávají z těchto ekonomik zahraniční kapitál. Podle MMF tak poprvé od počátku devadesátých let hrozí výraznější nárůst globální chudoby.





*** TRHY ***



Koruna

Na vlně globálního akciového optimismu se koruně vcelku daří. Česká měna se pokouší otestovat klíčovou úroveň 26,00 EUR/CZK. Do karet ji může teoreticky hrát i příznivější vývoj pandemie v Česku v posledních dnech. Na druhou stranu tento týden ji pravděpodobně budou brzdit slabší domácí únorové statistiky z maloobchodu a nejistý výsledek průmyslu...



Zahraniční forex

Výborná americká data z trhu práce okořeněná navíc vynikajícím indexem ISM (ve službách) přinesla paradoxně oslabení dolaru na všech frontách. V pozadí bylo totiž velmi umírněné chování výnosů amerických dluhopisů. Ty udrželo na uzdě mimo jiné holubičí vystoupení jinak jestřábí členky vedení Fedu Mesterové.



Po Velikonocích nás nečekají žádná veledůležitá data, a tak se trhy mohou soustředit na začátek kvartální výsledkové sezóny. Pokud se nicméně růst výnosů v USA zastaví, eurodolar by mohl umazat další část minulých ztrát.



Akcie

Za tahouny včerejšího obchodování se dají považovat automobilky. Akcie Tesla vzrostly o více jak 4 %. General Motors +5,6 %., Ford +4,4 %. American Airlines +1,5 %, Delta Air +2,9 %, Norwegian Cruise Line +7,1 % a Carnival +4,6 %. Ze sektorů byly nejsilnější informační technologie (MSFT +2,7 %, NVDA +1,2 %) a naopak nejslabším článkem seance byl sektor energetický (XOM -1,5 %, CVX -1,1 %). Jednotlivé indexy uzavřely následovně: Index Dow Jones Industrial Average posílil o 1,1 % (33.527 b.), S&P 500 o 1,4 % (4.077 b.) a technologický Nasdaq Composite o 1,7 % (13.705 b.).