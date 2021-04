Pět trendů pro druhé čtvrtletí

První čtvrtletí roku 2021 nabídlo rostoucí výnosy, rychlejší rotaci do cyklických titulů a divoké výkyvy akcií společnosti GameStop, které upozornily na drobné investory z Wall Street Bets. Na jaké trendy se připravují investoři pro druhý kvartál a jak by mohly ovlivnit širší trhy? Napsala o nich agentura Reuters.



Vyšší výnosy

Výnos desetiletých amerických státních dluhopisů vyrostl v očekávání rychlejší americké inflace a rekonvalescence tamní ekonomiky v prvním kvartálu o úctyhodných 80 bazických bodů (nejvíce za podle mnoha investorů nadále poroste. ho vidí do konce roku na 1,9 % a TD Securities dokonce na 2 %.

Gargi Pal Chaudhuri, šéf investiční strategie iShares pro americký kontinent ve společnosti , se domnívá, že další vývoj směrem na sever pravděpodobně nepodkope rally, která dostala index S&P 50 ve středu na nové rekordy. Výnosy totiž rostou „z velmi, velmi nízkých úrovní“.

Jiní si ale tolik jistí nejsou. Čtyřicet tři procent investorů v nejnovějším průzkumu BofA Global Research uvedlo, že 2 procenta by na desetiletých splatnostech mohly vyvolat výprodej akcií.

Dolarová renezance

Narůstající výnosy pomohly dolaru dostat se na nejvyšší úrovně za skoro 17 měsíců a někteří investoři se chystají na další silné úrovně americké měny. Čisté sázky na slabší dolar dosahovaly na trzích s futures zhruba 10,3 miliardy dolarů, což je zhruba třetina toho, kde byly v polovině ledna, ukazují nejnovější data CFTC.

Posilující dolar by mohl dolehnout na zisky amerických nadnárodních společností. Dobrá zpráva by to nemusela být ani pro nejnovější rally na komoditách, která žene nahoru ceny veškerých komodit od ropy po měď či železnou rudu.



Více hodnoty

Naděje na zotavení americké ekonomiky v posledních měsících živily rally v akciích bank, energetických firem a dalších sektorů, které celé roky zaostávaly za růstovými tituly a technologiemi. Index pro hodnotové akcie Russell 1000 přidal v prvním kvartálu 11 %, jeho růstový protějšek jenom 1 %.

„Jestliže se objevuje nové paradigma, sestávající s udržitelně vyššího nominálního růstu a vyšších výnosů, mohlo by hodnotové investování trvat roky,“ uvedl Mark Haefele, investiční ředitel v UBS Global Wealth Management.

Zaškobrtnutí na cestě k otevřené americké ekonomice by ale mohlo vrátit technologie, které táhly celé roky trhy nahoru, zpátky na výsluní.



Menší volatilita

Uplynulý kvartál přinesl i tolik očekávaný pokles toho, jaké investoři očekávají další výkyvy na trhu. Index volatility CBOE, tak zvaný ukazatel strachu, se nedávno obchodoval pod hranicí 20. Před rokem byl nedaleko rekordů na 85,47 b.

Tento propad je odrazem přesvědčení mezi investory, že zisky, kterých akcie v poslední době dosáhly, se pravděpodobně udrží, uvedl Brian Overby z Ally Invest.

Inflace

I když inflace se v posledním desetiletí pohybovala v průměru vytrvale pod 2% inflačním cílem Fedu, vládní výdaje za biliony dolarů obnovily diskuzi, zda se zase nevrátí.

Jeden ukazatel inflace, který sleduje očekávanou průměrnou míru během pěti let počínaje dneškem, je na 2,16 %, což je nejvýše od prosince 2018. Nejnovější průzkum BofA Global Research mezitím ukázal, že správci fondů vnímají nárůst inflace, který by mohl nahlodat dolar a narušit poptávku po dluhopisech s delší splatností, jako záležitost s největším „koncovým rizikem“ pro trhy.