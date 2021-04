UBS: Atraktivita Evropy, akcie a sazby

V jakém bodě by se akcie mohly začít obávat dalšího růstu výnosů vládních obligací? Tuto otázku si zřejmě klade nejeden investor a na Bloomberg Markets se na ni snažil odpovědět Mark Andersen z vedení UBS Global Wealth Management. Podle jeho názoru půjdou výnosy dál nahoru a na konci roku by se měly pohybovat u 2 %. A již nyní mají „znatelný dopad na investory zaměřené na obligace“. Co zmíněné akcie?



Andersen tvrdil, že za rostoucími výnosy stojí zejména vyšší inflační očekávání, která zase zvedá plánovaná fiskální stimulace. Analýza historických dat pak ukazuje, že akcie vykazují „silně pozitivní korelaci s inflačními očekáváními a také s očekávaným růstem“. To znamená, že vyšší výnosy obligací by pro akciový trh neměly být významnou překážkou.



Akcie nyní stojí na třech hlavních pilířích: Otevírání ekonomiky, uvolněné fiskální politice a uvolněné monetární politice. Tyto pilíře se v poslední době nijak nezměnily, na akciovém trhu jsou pak nejatraktivnější sektory, které jsou nejvíce vystaveny oživení a zmíněnému otevírání. Mimo jiné by to tedy měla být energetika, finanční sektor, ale také rozvíjející se trhy, míní Andersen.



Co evropské trhy? Investor má za to, že u evropských trhů existuje jeden významný faktor a tím je absence významných technologických firem a celkově omezená velikost tohoto sektoru. Tím se Evropa liší od USA, ale třeba i od Číny. To Evropu znevýhodňovalo v době, kdy si technologie vedly lépe než ostatní sektory. Nyní ale naopak těží z toho, že nastal určitý odklon od technologií k hodnotovým akciím. Vzrostla tak třeba i atraktivita finančních titulů, které jsou v Evropě navíc levnější než jinde.



Atraktivitu evropských akcií by pak podle investora mohlo zvednout i to, že doposud zaostávala ve vakcinaci, ale na konci druhého čtvrtletí by již měl být patrný značný pokrok. Jak dlouho by pak měla tato atraktivita přetrvávat? Andersen míní, že uzavírání valuační mezery je tak v půli cesty a Evropa může být relativně atraktivní ještě nějakou dobu – jedno, dvě čtvrtletí.



Andersen radí americkým investorům, aby kupovali nedolarová aktiva, protože americká měna bude podle něj dál oslabovat. Americká stimulace se také může projevit i na exportech některých zemí včetně Asie, kde Andersen podle svých slov vidí investiční příležitosti. Jinak řečeno, americká stimulace by neměla prospívat jen domácím firmám, ale mohou z ní těžit i společnosti ze zahraničí.



Na závěr byl investor tázán na možnou záměnu mezi hodnotovými a cyklickými akciemi. Na to odpověděl, že cyklické tituly jsou pro něj ty, které budou nyní mimořádně těžit z toho, jak silné bude globální oživení. To se může v následujících dvou letech pohybovat nad 5 % růstu a cyklické společnosti jsou ty, jejichž zisky budou na takový vývoj reagovat nejvíce.



Zdroj: Bloomberg Markets