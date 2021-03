Rozdíl mezi výnosy a růstem HDP je nejvyšší od roku 1966, dluhopisy mohou dostat další zásah

I přes nedávný nárůst, kdy výnos amerických desetiletých dluhopisů dosáhl 1,6 %, nebyly výnosy státních dluhopisů ve srovnání s odhady ekonomického růstu USA tak nízko od roku 1966. To naznačuje, že tyto sazby mají stále prostor k růstu.

Analytici posilují své prognózy růstu a inflace, zatímco Američané čekají na svůj stimulační šek z balíčku prezidenta Joe Bidena v celkové výši 1,9 bilionu dolarů. Průměrný odhad nominálního hrubého domácího produktu v průzkumech Bloomberg dosáhl 32letého maxima 7,6 %. I po zdvojnásobení na 1,6 % od listopadu se sazbám desetiletých dluhopisů příliš nedaří držet krok s růstem. Rozdíl mezi těmito dvěma ciframi tak bude pravděpodobně největší od doby, kdy byl prezidentem Lyndon Johnson.

Globální trh s dluhopisy se otřásl, když vyhlídky stimulů a vakcín proti Covid-19 nasměřovaly optimismus směrem k ekonomickému oživení a vyšší inflaci. Bankéři Fedu uvedli, že rostoucí výnosy odrážejí silnější výhled růstu a snížily potřebu politické reakce. To povzbudilo obchodníky k tomu, aby dlouhodobé výpůjční náklady poslali ještě výše.

"Na trhu s dluhopisy jsem býk," řekl Julian Brigden, prezident Macro Intelligence 2 Partners. "Do systému právě přichází příliš mnoho stimulů. Spojí se tak růst s náhlým zrychlením inflace.“

I když vztah mezi sazbami dluhopisů a ekonomikou není stabilní, takto velká odchylka je ojedinělá. Nominální HDP byl posledních 10 let do roku 2019 o méně než 2 procentní body nad 10letými výnosy.

"Za starých časů by se výnosy dluhopisů rovnaly nominálnímu HDP," uvedl Brigden. "Teď se velmi liší. Ale do jaké míry až? Můžeme mít 1% záporný reálný výnos a 10% nominální HDP?“

Jeffrey Gundlach, zakladatel společnosti DoubleLine Capital, již dříve poznamenal, že výnosy amerických státních dluhopisů by měly být srovnatelné s průměrem nominálního amerického HDP a výnosů německých bundů, což je ukazatel úrovně úrokových sazeb na mezinárodních trzích. Tímto by srovnatelné výnosy dluhopisů byly nad 3 %, pokud by se konsensuální prognózy potvrdily.

Gundlach upozornil, že je nutné tento indikátor používat pouze jako referenční bod, ne jako přesnou predikci. K popisu vztahu mezi výnosy a HDP použil metaforu psa uvázaného k dostavníku: Pes se od dostavníku nemůže příliš vzdálit. Mluvčí společnosti Doubleline odmítl tyto Gundlachovy myšlenky ohledně trhu komentovat.

Konsensus ekonomů ohledně nominálního HDP je založen na průměrné prognóze 5,5 % pro reálný HDP a 2,1 % pro osobní spotřební výdaje - preferovaný ukazatel inflace Fedu. patří mezi společnosti, které navýšily jak růst, tak i prognózy výnosů, a minulý týden zvýšil svoji projekci na 10leté výnosy amerických dluhopisů na konci roku na 1,90 % z 1,50 %. Ostatní, včetně a , je vidí na 2 %.

Zdroj: Bloomberg