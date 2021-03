Fidelity: ECB se zaměří na zpřísnění finančních podmínek

ECB se podle Fidelity International zaměří na nadcházejícím zasedání bezpochyby na zpřísnění finančních podmínek. Situace v posledních několika týdnech byla většinou ovlivněna celosvětovým růstem výnosů. Nedávný posun komunikace ECB je zaměřený na udržení „příznivých podmínek financování“.

Anna Stupnytska, globální makroekonomka z Fidelity International očekává, že ECB zareaguje na nedávné zpřísnění zvýšením tempa nouzového pandemického programu nákupu aktiv – PEPP. Přesná týdenní částka pravděpodobně nebude oznámena. „Předpokládáme, že program je flexibilní a bude použit k nákupům v různých zemích podle potřeby. V tomto ohledu je největší růst výnosů v Itálii, rychlý a neuspořádaný. ECB se proti tomu bude pravděpodobně silně stavět,“ doplňuje Anna Stupnytska.

„Nedávné komentáře představitelů ECB naznačují, že se necítí spokojení se stupněm a rychlostí zpřísňování. Je to pochopitelné, protože za růstem výnosů stojí americká politika a vyhlídky na zotavení," uvádí Supnytska.

"Zatímco fundamenty z USA podporované pokračujícími bezprecedentními politickými stimuly se zdají být silné, v Evropě je to jiné. Zavádění vakcinace, navzdory určitému zrychlení poslední dobou, stále čelí mnoha překážkám. Fiskální stimulace je skromnější, protože se očekává, že Recovery and Resilience Fund zahájí podporu později v tomto roce. Prostřednictvím svých opatření může ECB do jisté míry pomoci vyrovnat zpřísňování finančních podmínek, ale je možné, že nakonec bude třeba zásah Fedu, který může značně omezit globální růst výnosů. Očekáváme, že k tomu v určitém okamžiku dojde, zvláště pokud změny na trhu budou probíhat rychleji a bez řádu,“ dodává A. Stupnytska.

Zdroj: Fidelity International