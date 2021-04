Německo a Francie vidí dokončení globální daňové dohody nadějně

Německo a Francie včera přivítaly slib americké ministryně financí Janet Yellenové spolupracovat na globální minimální sazbě firemní daně. Podle nich to znamená, že nová daňová dohoda mezi více než 140 zeměmi je nyní možná. Státy usilují o dohodu o minimální dani z příjmu právnických osob do poloviny roku v rámci jednání, jehož cílem je aktualizovat pravidla přeshraničního zdanění obchodu, napsala agentura Reuters.



Země nyní jednají o globální minimální sazbě daně z příjmu právnických osob a nových pravidlech pro zdanění přeshraničního obchodu, protože chtějí odradit velké nadnárodní společnosti, aby převáděly své výdělky do zemí s nízkými daněni, jako je Irsko, přestože tyto výdělky pocházejí z jiných států.



Yellenová před setkáním se svými protějšky ze skupiny 20 největších ekonomik světa G20 uvedla, že pracuje na dohodě o globální minimální sazbě daně z příjmu právnických osob. Vláda amerického prezidenta Joea Bidena chce v rámci daňových úprav stanovit minimální sazbu daně pro americké firmy na 21 procent, bez ohledu na to, kde zdaněnou částku vydělaly. V současnosti činí sazba 10,5 procenta. Navrhovaná sazba v USA je vyšší, než o čem se jedná v rámci Organizace zemí pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Tam se uvažuje o dani kolem 12,5 procenta, což je současná daňová sazba v Irsku. Očekává se tak, že USA budou prosazovat v rámci globální dohody vyšší sazbu.



"Globální dohoda o mezinárodním zdanění je nyní na dosah. Musíme se této historické příležitosti chopit," uvedl francouzský ministr financí Bruno Le Maire.