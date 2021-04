Ekonom Dufek: Průmysl trpí nedostatkem komponent. Objednávky přitom rostou

Navzdory silným zakázkám se průmyslová výroba v únoru meziměsíčně snížila o dvě procenta a meziročně byla nižší o 2,6 %. Na průmysl tak dopadly problémy s dodávkami některých komponent, které se dotýkají především výroby automobilů.

Právě produkce v automobilovém průmyslu se proto tentokrát podle údajů statického úřadu snížila o osm procent. Slabší však nebyly jen výsledky výrobců aut, ale i dalších silných oborů, kam patří i výroba elektrických zařízení s poklesem o 4,2 %. Expanzi naproti tomu zažívají farmaceutické firmy nebo výrobci kovových výrobků.



Průmysl se musí vypořádávat s nedostatkem dovážených vstupů i jejich zdražováním. Výrobci jsou tak i nadále pod tlakem, který se časem odrazí i ve zvýšení cen samotných produktů. Zvlášť když je velmi pravděpodobné, že tato tenze hned tak nepomine. A to nejenom kvůli nedostatku samotných součástek, ale v důsledku komplikací při jejich dopravě do Evropy. Globalizace tak už od začátku pandemie ukazuje slabiny zahraničních dodavatelských řetězců i výroby spoléhající jen na minimální zásoby.



I když jsou celkové výsledky průmyslu slabší, výhled zůstává díky soustavně rostoucím zakázkám příznivý. Jen automobilový průmysl si v tomto měsíci připsal o téměř osm procent vyšší objednávky a silné přírůstky hlásí i další silné tuzemské průmyslové obory. Výjimkou je snad jen strojírenství, kde se zakázky meziročně snížily o 0,3 %.



Výsledky průmyslu jsou zatím celkově slabší, avšak nikoliv v důsledku nízké poptávky, ale kvůli zdržování subdodávek. A to je ještě docela dobrá zpráva, protože se zlepšením v zásobování lze očekávat i rychlejší náběh výroby. Průmysl by tak měl opět začít podporovat ekonomický růst a sehrávat významnější roli, jako tomu bylo ve druhé polovině loňského roku. Na první pohled to bude vidět už na březnových výsledcích, které se začnou srovnávat s velmi slabými statistickými základy loňského roku. Dvojciferné nárůsty pak budou vypadat impozantně nejenom v případě průmyslu, ale i některých služeb, které loni ve druhém čtvrtletí zažily první kovidovou ránu.