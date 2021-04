Za posledních pět měsíců vložili investoři do akcií více peněz než za 12 let

Investoři vložili za posledních pět měsíců do akcií více peněz než za uplynulých 12 let. Ve své analýze to dnes uvedl finanční ústav . Podle jeho analytiků je za tím velmi uvolněná měnová politika a dosud nevídaná opatření na povzbuzení ekonomiky, uvedla agentura Reuters. Akciové fondy získaly za pět měsíců 576 miliard dolarů (12,6 bilionu Kč), zatímco v předchozích 12 letech to bylo úhrnem 452 miliard dolarů.



Bank of America zjistila, že do akcií investoři vložili rekordních 63,6 procenta peněz. Dalších 18,5 procenta vložili do dluhopisů a 11,6 procenta drží v hotovosti. V posledních týdnech jsou ale opatrnější a v týdnu do středy převedli 22,7 miliardy dolarů na hotovost. Ve dvou předchozích týdnech převedli na hotovost 100 miliard dolarů, uvedla ve svých pravidelných týdenních přehledech.



Hlavní akciové indexy jsou teď na maximech. Americké technologické akcie povzbuzují slábnoucí obavy z inflace, které drží výnosy vládních dluhopisů poblíž dvoutýdenního minima.



Šéf americké centrální banky (Fed) Jerome Powell ve čtvrtek zopakoval, že se inflace neobává. Statistiky předtím ukázaly nečekaný nárůst počtu Američanů, kteří si za minulý týden požádali o podporu v nezaměstnanosti. Powell na jarním zasedání Mezinárodního měnového fondu (MMF) řekl, že centrální banka rozhodně nezačne pomoc ekonomice snižovat.



Investoři očekávají, že díky pokračujícímu očkování proti nemoci covid-19 a státní podpoře se podaří oživit společenské a obchodní aktivity. Hrozbou pro globální ekonomiku je ale pomalé očkování a nárůst nových onemocnění v jiných částech světa než v USA, řekl Powell.